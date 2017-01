(dpa) - Die beiden Präsidentschaftskandidaten Benoît Hamon und Manuel Valls liegen bei der Vorwahl der französischen Linken in Führung. Der zum linken Flügel der Sozialisten gehörende Ex-Minister Hamon (49) erhielt nach ersten Teilergebnissen 35,2 Prozent der Stimmen. Der frühere Premierminister Valls (54) kam auf rund 31,6 Prozent. Das berichtete die Wahlleitung am Sonntagabend nach der Auszählung von 3090 von gut 7500 Wahllokalen. Die beiden stärksten Bewerber kommen in die entscheidende Stichwahl am kommenden Sonntag.

Die Wahlbeteiligung werde wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Wählern liegen, „wahrscheinlich näher an 2 Millionen“. Die sozialistische Partei (PS) gilt nach fünf Regierungsjahren als angeschlagen. Staatspräsident François Hollande tritt nicht mehr an.

Ein Überblick über die Kandidaten

Manuel Valls: Der 54 Jahre Ex-Premierminister ist nach dem Rückzug Hollandes in einer Favoritenrolle. Sein Problem: Der zum rechten Flügel seiner Partei gehörende Sozialist muss die im Land wenig geschätzte Regierungsarbeit der vergangenen Jahre verteidigen. Seine Wahlkampfauftritte sind schlecht besucht. Umfragen sehen ihn in der ersten Vorwahlrunde am 22. Januar zwar vorne, sein Sieg im Finale eine Woche später ist jedoch ungewiss.

Arnaud Montebourg: Der ebenfalls 54 Jahre alte Ex-Wirtschaftsminister zählt zum linken Flügel der Partei. Er war 2014 nach Kritik an der Sparpolitik aus der Regierung geflogen und könnte nun Valls gefährlich werden. Sein Slogan ist das „Made in France“, die Stärkung der heimischen Produktion.

Benoît Hamon: Der 49 Jahre alte frühere Bildungsminister gehört ebenfalls schon länger zu den parteiinternen Kritikern der Linie von Valls und Hollande. Er tritt für ein Grundeinkommen ein, das langfristig 750 Euro erreichen könnte - und hat zuletzt in den Umfragen einen überraschenden Schub bekommen.

Vincent Peillon: Der 56-Jährige war auch Bildungsminister, ist aber weniger bekannt als seine drei Konkurrenten aus der Parti Socialiste.

Weitere Kandidaten der Vorwahl sind: Sylvia Pinel von der Parti Radical de Gauche (PRG), Jean-Luc Bennahmias von der Front Democrate und François de Rugy (Ökologische Partei). Sie können laut Umfragen nicht darauf hoffen, eine maßgebliche Rolle zu spielen.