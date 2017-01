(MM) - Les vignettes «Crit'Air» anti-pollution sont obligatoires dès ce lundi pour circuler à Paris. Les véhicules immatriculés à l'étranger bénéficient d'au moins deux mois supplémentaires pour se mettre aux normes. On vous explique tout.

Une vignette ronde obligatoire sur tous les véhicules

A partir de lundi, dans Paris intramuros (donc hors périphérique et bois de Vincennes et de Boulogne), tous les véhicules, motos, voitures ou utilitaires, immatriculés en France devront arborer la vignette ronde qui les identifie selon leurs émissions polluantes (oxydes d'azote, particules).

Les véhicules luxembourgeois autorisés sans vignette jusque fin mars

Les véhicules immatriculés à l'étranger, comme au Luxembourg, bénéficient d'une phase transitoire plus longue. Pour le moment, le service multilingue pour se procurer la vignette n'est toujours pas disponible.

Il devrait voir le jour en "février ou mars" selon les informations du site Crit'air. Ce dernier précise également que "ces véhicules peuvent encore rouler dans la zone à circulation restreinte de Paris sans vignette Crit’Air jusqu’au 31 mars 2017."

A partir de ce moment, si il n'y a pas de changement, "une voiture immatriculée au Luxembourg pourra être verbalisée" explique l'Automobile Club du Luxembourg.

Des contrôles «pédagogiques» dans un premier temps

Dans un premier temps, les contrôles seront «pédagogiques» pour ceux qui n'ont pas leur vignette mais les véhicules interdits, qui ont bénéficié de six mois de mansuétude, pourront être verbalisés dès lundi, selon la Ville.



Il s'agit des véhicules particuliers immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers d'avant le 1er octobre 1997, les deux-roues d'avant le 1er juin 2000. «Non classés», et donc sans vignettes, ils n'ont plus le droit de circuler que le week-end et en semaine de 20h00 à 8h00.



Les amendes vont de 68 à 135 euros selon les catégories de véhicules.

Depuis, des villes comme Grenoble ou Lyon ont adopté le dispositif, de façon plus modulée et une vingtaine d'autres sont candidates.

La ville de Metz y songe-t-elle?

A Metz, commune couverte par le plan de protection de l'atmosphère (PPA), le dispositif n'est pas à l'étude. "Nous informons les usagers sur la qualité de l'air et nous avons trois niveaux d'alerte, mais nous ne mettrons pas en place de vignettes anti-pollution à court ou moyen terme" précise Vincent Babin, attaché de presse de la Ville de Metz.



