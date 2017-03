(vb/TJ) – Die Londoner Polizei hat die Identität des Attentäters veröffentlicht. Demnach handelt es sich um Khalid Masood. Der 52-Jährige wurde in Kent geboren und verbrachte sein ganzes Leben in Großbritannien.



Premierministerin Theresa May sagte, gegen ihn sei bereits vor einigen Jahren ermittelt worden: „gewalttätiger Extremismus“ lautete der Vorwurf. Er sei der Polizei bereits aufgrund von Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz bekannt gewesen, hieß es in einer Mitteilung weiter. Eine Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten habe es nicht gegeben.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat das Attentat von London mit vier Toten für sich beansprucht. Ein „Soldat“ des IS habe die Operation ausgeführt, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitskreise über das Internet.

Einen Tag nach dem Terrorangriff vor dem britischen Parlament laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Sieben Menschen aus dem Umfeld des erschossenen Terroristen wurden verhaftet, gab die Polizei bekannt.



Die Spur des Attentäters führt offenbar nach Birmingham. In der mittelenglischen Stadt führte die Polizei nur wenige Stunden nach dem Attentat eine Razzia durch. Insgesamt seien sechs Adressen durchsucht worden. Die Polizei geht am Donnerstagmorgen von einem Einzeltäter aus. Er hatte am Mittwochnachmittag Dutzende von Fußgängern angefahren und war mit einem Messer auf Polizisten und Passanten losgegangen. Der Mann wurde von der Polizei erschossen.



Das bei dem Terroranschlag verwendete Auto ist ein Mietwagen. Der Hyundai wurde bei einer Enterprise-Filiale gemietet, wie der Autovermieter britischen Medien gegenüber erklärte. Den Berichten zufolge wurde es in einer Filiale in der Stadt Solihull nahe Birmingham abgeholt. Ein Attentäter war damit am Mittwoch in Passanten auf der Westminster-Brücke gerast und hatte zwei Menschen getötet und Dutzende Menschen verletzt.

Ein Enterprise-Angestellter habe das Fahrzeug identifiziert, nachdem er das Nummernschuld auf Fotos im Internet gesehen habe, erklärte das Unternehmen.



Vier Tote, Dutzende Verletzte



Die Attacke forderte vier Todesopfer, sagte die Polizei. Neben dem angegriffenen Polizisten und dem Attentäter selbst kamen eine Frau von etwa 40 Jahren und ein Mann von etwa 50 Jahren ums Leben. Vorher war von fünf Todesopfern die Rede. Sieben Menschen befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand.

Die Polizei wollte die Verbindung zwischen dem Attentat und der Razzia in Birmingham nicht bestätigen. Auf die Frage von Reportern nach der Nationalität des Attentäters machte Mark Rowley, Vizedirektor der Londoner Polizei und Chef der Einheit für Terror-Abwehr, ebenfalls keine Angaben. „Wir sind gerade dabei das umfangreiche Videomaterial auszuwerten. Auch aus der Öffentlichkeit haben wir viele Videos bekommen“, sagte Rowley. Auch über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine genauen Informationen. Die Polizei geht von islamistischem Terrorismus aus.



Der Terrorismusexperte Peter Neumann sagte in einem Interview, der Anschlag passe in das Tatmuster der Dschihadisten. Dank guter Arbeit der britischen Sicherheitskräfte sei es gelungen, in den letzten Jahren viele Attentate zu verhindern.



Spontan legten Menschen Blumen zum Gedenken an die Opfer nieder.

REUTERS

Politiker aus dem In- und Ausland haben mit Entsetzen auf den Anschlag reagiert. Viele Staats- und Regierunschefs sprachen ihr Mitgefühl gegenüber den Opfern aus und sicherten Großbritannien Unterstützung zu.



Details über Opfer

Einen Tag nach dem Terroranschlag werden immer mehr Details über die Toten und Verletzten bekannt. Vier Mitglieder einer Studentengruppe der englischen Universität von Edge Hill in Lancashire und drei französische Schulkinder gehören zu den insgesamt rund 40 Verletzten. Der von dem Angreifer erstochene Polizist ist ein 48-jähriger Ehemann und Vater. Eine 43-jährige Frau, die ihre Kinder aus der Schule abholen wollte, starb auf der Brücke, nachdem das heranrasende Fahrzeug sie unter einen Bus geschleudert hatte.



Der Staatssekretär des Außenministeriums, Tobias Ellwood, hatte noch verzweifelt versucht, durch Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben des Polizisten zu retten. Ellwood hatte nach Medienberichten vom Donnerstag seinen Bruder bei einem Bombenanschlag auf Bali verloren.

Auch fünf Touristen aus Südkorea sowie zwei Besucher aus Rumänien sind bei dem Anschlag am Mittwoch verletzt worden. Eine Frau, die bei dem Angriff von der Brücke in die Themse gefallen war, fanden Rettungskräfte stark blutend im Wasser. Sie wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt starben fünf Menschen.

Der Täter hatte Fußgänger auf der Westminster-Brücke nahe dem Parlament mit einem Auto umgefahren. Anschließend erstach er den Polizisten, bevor er selbst erschossen wurde.

Solidaritätsbekundungen

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel twitterte seine Anteilnahme:

My thoughts are with the victims of the terror attack in #London and their families. We have to stand together to fight against terrorism XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 22, 2017

Das großherzogliche Paar sprach Königin Elizabeth in einem Telegramm sein Beileid aus. Den Opfern und ihren Angehörigen gehöre seine von Herzen empfundene Sympathie, heißt es in dem Schreiben.



- Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte mit der britischen Premierministerin Theresa May und sprach ihr und allen Briten ihre Anteilnahme aus. Deutschland stehe im Kampf gegen jede Form von Terrorismus „fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens“ erklärte sie gleich nach dem Anschlag.

- US-Präsident Donald Trump sicherte Premierministerin May volle Unterstützung zu. Zuvor kondolierte Außenminister Rex Tillerson im Namen der USA. Die USA verurteilten diese „schrecklichen Gewaltakte, und ob sie von gestörten Einzelpersonen oder von Terroristen ausgeführt wurden, für die Opfer macht das keinen Unterschied“.

- Frankreichs Präsident François Hollande sagte den Briten und Premierministerin May Solidarität und Unterstützung zu. „Der Terrorismus betrifft uns alle (...)“, sagte Hollande. „Man sieht, dass man sich auf europäischer Ebene organisieren muss, und sogar darüber hinaus.“

- Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau teilte mit: „Wir verurteilen den Angriff in London scharf. Ich war geschockt und traurig davon zu erfahren, dass unschuldige Menschen infolge dieses feigen Anschlags getötet wurden.“

- Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte teilte mit: „Furchtbare Bilder von London. Die Stadt wurde genau ins Herz getroffen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Großbritannien.“

- Die britische Premierministerin Theresa May nannte den Anschlag „krank und verkommen“. Die Menschen in Großbritannien würden Terror niemals nachgeben, das Leben werde wie gewohnt weitergehen, sagte May. „Morgen früh wird das Parlament zusammentreten wie immer.“

- Großbritanniens Außenminister Boris Johnson twitterte: „Herzzerreißend. Dies ist nicht der erste Angriff auf London, auf unser Parlament - und es wird nicht der letzte sein - aber unsere Werte werden siegen.“

- Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan wandte sich nach dem Anschlag mit einer trotzigen Botschaft an die Öffentlichkeit. „Londoner werden sich niemals von Terror einschüchtern lassen“, sagte Khan.



Londoner lassen sich nicht einschüchtern



Am Donnerstag versuchen die Londoner, soweit wie möglich wieder Normalität einkehren zu lassen. Dahinter steht auch der Wille, sich von dem Terror nicht einschüchtern zu lassen. An vielen Stellen in der Stadt waren Bekundungen des Mutes und der Ablehnung von Gewalt zu sehen, wie etwa an diesem Schild der Verkehrsbetriebe:



And this is why I LOVE London pic.twitter.com/BertPv0nIo — Mal Krishnasamy (@MalCPD) March 23, 2017