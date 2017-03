(tom/AFP) - Der Fall hält Frankreich seit Wochen in Atem: Das Ehepaar Troadec, sein 21 Jahre alter Sohn und die 19 Jahre alte Tochter war seit Mitte Februar verschwunden. Im Haus der Familie Orvault bei Nantes in Frankreich wurden allerdings Blutspuren und ein blutverschmiertes Handy gefunden.

Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei an verschiedenen, zum Teil weit voneinander entfernten Orten in Westfrankreich persönliche Gegenstände der Familie: Die Krankenkassenkarte der Tochter, ein Schulbuch, das dem Vater gehörte, das Auto des Sohnes. Der große Durchbruch in den Ermittlungen blieb allerdings aus.



Am Montag dann die Auflösung: Die vierköpfige Familie wurde mit einer Brechstange vom Schwager des Vaters erschlagen. Der Täter ist geständig, teilte die Staatsanwaltschaft in Nantes mit. Hintergrund ist offenbar ein langjähriger Erbschaftsstreit um einige Goldmünzen. Der Verdächtige habe seinem Schwager jahrelang vorgehalten, die Münzen für sich behalten zu haben.



Heftige Gewalt



Staatsanwalt Pierre Sennes gab vor Journalisten Details zum Geständnis des Festgenommenen bekannt. Dieser habe Familie Troadec "mit heftiger Gewalt" getötet, sagte Sennes. Der Täter habe die vier Leichen dann "offenbar zerstückelt, zum Teil verscharrt und zum Teil verbrannt". Er sei durch DNA-Spuren überführt worden.

Zu der Tat war es nachts im Haus der Familie nahe Nantes gekommen. Der Beschuldigte sei dort heimlich eingedrungen, um - wie er selbst angegeben habe - Informationen zu dem Erbschaftsstreit zu sammeln, sagte der Staatsanwalt. Das Ehepaar habe etwas gehört und sei mit einer Brechstange die Stiege herabgestiegen, um nach dem Rechten zu sehen.



Das wurde den Troadecs zum Verhängnis: Der Schwager habe ihnen dann die Stange abgenommen und sie damit erschlagen, sagte Sennes. Danach habe er die beiden Kinder getötet, die gerade zu Besuch im Haus ihrer Eltern waren - den 21 Jahre alten Sebastien und die 18-jährige Charlotte. Von den Leichen gibt es bislang noch keine Spur.



Der Schwager und seine Frau waren zu Beginn der Ermittlungen bereits über 21 Stunden verhört worden, mussten aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung hatten den Mann dann wieder ins Visier der Ermittler gerückt. Im Auto des Sohnes und am Tatort hatte er offensichtlich Spuren hinterlassen.

Die Rolle seiner Frau, der Schwester des Familienvaters, muss noch geklärt werden. Die Frau schweige, heißt es. Sie soll wegen Beihilfe angeklagt werden, weil sie geholfen habe, die Leichen verschwinden zu lassen.



