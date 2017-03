(dpa) - Im Berliner Bundesfinanzministerium ist in der Poststelle ein gefährliches Paket mit einem explosiven Gemisch und scharfem Zünder entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte laut Polizei beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können. Das Paket wurde nach Angaben der griechischen Regierung in Athen verschickt, als Absender wurde stellvertretende Chef der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) genannt.

Mitarbeiter der Poststelle hatten das Paket geröntgt und Alarm geschlagen. Den Zünder entschärften Spezialisten daraufhin noch in der Poststelle, den Rest des Pakets machten sie auf einem Sprengplatz der Polizei unschädlich. Verletzt wurde niemand. Ob das Paket an Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) adressiert war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die „Bild“-Zeitung und die „B.Z“ berichteten, es sei direkt an den Minister adressiert gewesen.

Am Abend berichtete eine Sprecherin der Ministeriums für Bürgerschutz in Athen, dass die deutschen Behörden mit den griechischen Kollegen Kontakt aufgenommen hätten. Nach ihren Angaben habe es sich nicht um ein Paket, sondern um einen dicken Umschlag gehandelt, als Absender habe der Name des stellvertretenden ND-Chefs Adonis Georgiadis auf dem Umschlag gestanden, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.



Georgiadis: Kein Scherz



Georgiadis bestätigte das über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Es ist kein Witz, es ist leider wahr“, twitterte er. Der „Bild“-Zeitung sagte er: „Der oder die Terroristen haben wohl meinen Namen genommen, weil ich in Griechenland als Freund von Herrn Schäuble gelte.“

Bereits im November 2010 war im Kanzleramt ein Sprengstoff-Päckchen aus Griechenland entschärft worden, das an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) adressiert war. Die Bundesregierung sah damals einen Zusammenhang mit einer Serie von Briefbomben, die in Athen verschickt worden waren.

Nach Angaben der Polizei kann der im Bundesfinanzministerium entdeckte Stoff zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet werden. Nach dem Fund mussten Mitarbeiter die Poststelle und umliegende Räume des Hauses nahe dem Potsdamer Platz umgehend verlassen.