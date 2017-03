(dpa) - Nach einem Angriff auf einen Soldaten ist am Samstag am Pariser Flughafen Orly ein Mann erschossen worden. Der Angreifer hatte eine Soldatin zu Boden geworfen und versucht, ihre Waffe zu entwenden. Das erläuterte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian. Die Frau sei Reservistin und als Teil einer Patrouille von drei Soldaten am Flughafen unterwegs gewesen. Sie habe ihre Waffe festgehalten. „Aber ihre zwei Kameraden haben es für nötig gehalten - und sie hatten Recht - das Feuer zu eröffnen, um sie zu beschützen, und vor allem um alle Leute drumherum zu beschützen“, sagte Le Drian. Er lobte die „Professionalität“ der Militärs. Innenminister Bruno Le Roux sagte, der Mann sei der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen.

Er habe kurz vor dem Vorfall am Flughafen im Ort Vitry ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und in einer Bar die Anwesenden bedroht. Zuvor habe er bei einer Identitätskontrolle in Garges-lès-Gonesse das Feuer auf einen Polizisten eröffnet. Dieser sei verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt, sagte Le Roux, die Verletzungen seien aber scheinbar nicht sehr schwer.



Vater und Bruder festgenommen



Sprengstoff wurde nicht gefunden. Das bestätigte der Sprecher des französischen Innenministeriums. Sprengstoffexperten hätten ihren Einsatz abgeschlossen, teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Val-de-Marne mit. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Vorfall am Pariser Flughafen Orly übernommen.



Die Behörden haben den Angreifer laut Medienberichten unter Radikalisierungsverdacht gehabt. Bei ihm habe es eine Hausdurchsuchung ohne Richterbeschluss gegeben, berichtete der Sender "Franceinfo" unter Berufung auf eine Polizeiquelle. Die Zeitung „Le Figaro“ schrieb, diese Durchsuchung im November 2015 habe nichts ergeben. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Ermittler haben den Vater und den Bruder des erschossenen Angreifers vom Pariser Flughafen Orly festgenommen. Sie seien in Gewahrsam, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf Justizkreise.

Luftverkehr wurde gestoppt

Nach dem Zwischenfall ist der Luftverkehr an dem Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt worden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Die Flugaufsicht teilte mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden.



[#Orly]Opération de police en cours. Ne franchissez pas le périmètre de sécurité, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18. März 2017

Der Flugverkehr am Terminal West lief kurz vor 14 Uhr wieder an. Das zweite Terminal Süd könne dagegen nicht geöffnet werden, solange der Staatsanwalt den Tatort nicht erkundet habe. „Es könnte am Abend wieder öffnen, aber kommen Sie nicht nach Orly, ohne zu überprüfen, dass die Flüge wieder aufgenommen wurden“, appellierte Betreiber-Chef Augustin de Romanet an Reisende.

Hintergründe unklar



Über das Motiv des Angreifers wurde zunächst nichts bekannt. Frankreich war in den vergangenen Jahren Schauplatz einer beispiellosen Terrorserie, die mehr als 230 Tote forderte. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten. Ein Terrorattentat auf dem Flughafen und in der U-Bahn der belgischen Hauptstadt Brüssel hatte vor knapp einem Jahr 32 Menschen das Leben gekostet.

Seit der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. Damals hatten Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat bei Anschlägen 130 Menschen ermordet. Der Ausnahmezustand war mehrfach verlängert worden und ist aktuell bis zum 15. Juli in Kraft.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.

