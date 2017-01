(dpa) - Die Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der französischen Sozialisten und ihrer Verbündeten treffen am Donnerstagabend erstmals in einer TV-Debatte aufeinander. Eineinhalb Wochen vor der ersten Runde der Vorwahl diskutieren Ex-Premierminister Manuel Valls und sechs weitere Bewerber unter anderem über Terrorismus und Wirtschaftspolitik.

Das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialisten des scheidenden Amtsinhabers François Hollande bestimmt seinen Kandidaten in Abstimmungen am 22. und am 29. Januar. Valls gilt laut Umfragen als Favorit für den ersten Wahlgang, ein Sieg in der entscheidenden Stichwahl gilt aber nicht als gesetzt. Als harter Konkurrent könnte sich etwa Ex-Industrieminister Arnaud Montebourg erweisen, ein Kritiker von Valls' eher wirtschaftsfreundlicher Linie.

Die regierenden Sozialisten suchen einen Kandidaten, der das Lager aus dem Umfragetief führen kann. Bislang liegen der konservative Ex-Premierminister François Fillon und die Vorsitzende der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, in Umfragen deutlich vorn. Die Franzosen wählen ihren Präsidenten in voraussichtlich zwei Wahlgängen Ende April und Anfang Mai.