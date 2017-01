(dpa) - Frankreichs Sozialisten sind nach fünf Jahren an der Macht verschlissen und zerstritten. Der 49-jährige Ex-Erziehungsminister Benoît Hamon wirbt in dieser desolaten Lage für einen radikalen Neuanfang - und vertritt dabei auch explizit „grüne“ Positionen. „Das Herz Frankreichs schlagen lassen“, so lautet sein Wahlkampfmotto.

Der Überraschungssieger der ersten Vorwahlrunde der Sozialisten und ihrer Verbündeten macht mit Forderungen Furore, die von politischen Kommentatoren in Frankreich als utopisch bezeichnet werden. Dazu gehört das Vorhaben, auf längere Sicht jedem Franzosen ein Grundeinkommen von 750 Euro pro Monat zu sichern.

Dabei soll es keine Rolle spielen, ob der Empfänger arbeitet oder nicht. Jährliche Kosten des Geldsegens: 300 Milliarden Euro. Das bringt Hamon viel Kritik ein. „300 Milliarden, das entspricht dem derzeitigen Staatsbudget“, meinte der ebenfalls stramm linke Ex-Minister Arnaud Montebourg, der nach ersten Vorwahlrunde aus dem Rennen flog - und sich dennoch hinter Hamon stellte.



Moratorium



Auf europäischer Ebene ist Hamon für massive Investitionen. Für den Euro-Stabilitätspakt mit der Drei-Prozent-Defizit-Grenze hat er nichts übrig - und fordert für den Pakt ein Moratorium. Außerdem brachte er im Wahlkampf die Vergemeinschaftung europäischer Schulden ins Spiel - ein Tabuthema für deutsche Stabilititätspolitiker.

Kommentatoren rätseln immer noch über die Absichten des gebürtigen Bretonen Hamon. Der Erneuerer wolle gar nicht regieren, sondern die Kontrolle über die angeschlagene Parti Socialiste (PS) übernehmen und diese ideologisch in Richtung eines ökologischen Umbaus der Wirtschaft trimmen - so sieht es die Tageszeitung „Le Monde“.