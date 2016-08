(dpa) - Bei einer starken Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Gemeinde Chimay sind in der Nacht zum Freitag ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Dies berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Rettungsdienst. Zwei Menschen hätten schwere Verbrennungen erlitten.

Zur Ursache der Detonation konnten auch nach Stunden noch keine Angaben gemacht werden. Sie habe sich um 00.01 Uhr ereignet. Es seien fünf Menschen zu diesem Zeitpunkt in dem Zentrum gewesen. Das Gebäude sei teilweise zerstört. Der Ort des Geschehenes wurde von der Polizei abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft habe einen Brandexperten zur Ermittlung der Ursache der Explosion nach Chimay entsandt.

Chimay liegt in der belgischen Provinz Hennegau in der Nähe der Grenze zu Frankreich.