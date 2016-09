Von Gerd Braune (Ottawa)

Kanada will unter dem seit fast einem Jahr amtierenden Premierminister Justin Trudeau wieder eine aktivere Rolle in den Vereinten Nationen spielen. Trudeau nutzte am Dienstag seine erste Rede vor der UN-Vollversammlung zu einem Plädoyer für internationale Zusammenarbeit.



Kanada will sich um einen Sitz als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat für die Jahre 2021 und 2022 bemühen.

Viel Interesse



Trudeaus Auftritt in New York stieß auf viel Interesse, auch wenn der Saal wegen einiger Parallelveranstaltungen – vor allem die Eröffnung des Flüchtlingsgipfels von US-Präsident Barack Obama – nach Berichten aus New York nur zu einem Drittel besetzt war ...