(TJ) - Wie das Online-Portal spiegel.de am Montag berichtet berichtet, soll bereits am Samstag ein Syrer im Saarland festgenommen worden sein, weil er möglicherweise im Auftrag des IS einen Anschlag zum Jahreswechsel geplant hatte.



Der Mann soll vorgehabt haben, mit als Streifenwagen getarnten Fahrzeugen in Menschenmengen zu rasen. Zur Vorbereitung habe er über einen Messenger-Dienst Kontakt mit einem mutßlichen IS-Mann gehabt. Die Beamte des Sondereinsatzkommandos konnten umfangreiche Chat-Protokolle sichern.



Der festgenommene Syrer dementiert allerdings, ein Attentat im Auftrag des IS geplant zu heben. Er habe die Geschichte frei erfunden und den Anschlag inszenieren wollen, um vom IS Geld zu bekommen. Der Mann sitzt in U-Haft, im Lauf des Montags wollen die Behörden weitere Details bekannt geben-.