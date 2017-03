(dpa/tom/AFP/TL) - Nach dem Eklat in Rotterdam hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Auftritt in Frankreich erneut Konsequenzen angedroht. Die Niederlande müssten Rechenschaft ablegen, sagte er bei einer Rede in Metz. Der Auftritt im Kongresszentrum der Stadt wurde von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), der Auslandsorganisation der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, organisiert. Cavusgolu warf der Regierung in Den Haag zudem vor, mit dem Verhindern des Auftritts der Familienministerin Wahlkampf zu betreiben.

Am Samstag hatten die Niederlande die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan des Landes verwiesen. Zuvor war Cavusoglu selbst keine Landeerlaubnis in den Niederlanden erteilt worden.



"Graue Wölfe" im Publikum



Den Auftritt Cavusoglus in Metz verfolgten insgesamt rund 1000 Zuschauer, davon rund 650 im Kongresszentrum selbst und etwa 350 vor der Halle. Im Auditorium befanden sich auch Mitglieder der so genannten "Grauen Wölfe", also Anhänger der rechtsextremen türkischen "Partei der Nationalistischen Bewegung" MHP - deutlich erkennbar an ihrem extravaganten Handzeichen, das einen Wolfskopf symbolisieren soll.



Im Publikum deutlich sichtbar: Das Erkennungszeichen der rechtsextremen Organisation "Graue Wölfe".

Cavusoglus Rede begann mit einer Stunde Verspätung und dauerte nur rund 35 Minuten - wovon rund 20 Minuten auf seine heftige Kritik an den Niederlanden entfielen.



Die Veranstaltung verlief ansonsten ohne besondere Vorkommnisse. In Gesprächen war indes herauszuhören, dass die Taktik der Niederlande wenn überhaupt dann nur Erdogan genutzt hat. "Ich bin Franzose mit türkischer Staatsbürgerschaft", so ein Zuhörer auf Nachfrage. "Ich habe bisher nie in der Türkei gewählt, aber zurzeit überlege ich es mir, weil ich es nicht richtig finde, was hier gerade mit den türkischen Politikern passiert."

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte, es habe keinen Grund gegeben, die Veranstaltung zu verhindern.



In Frankreich leben ungefähr 700.000 Türken, rund 160.000 davon in der Region Grand Est. Viele der Zuhörer, darunter auch zahlreiche Frauen und Kinder, waren aus dem Elsass und ganz Lothringen angereist.

Die französische Polizei blockierte im Vorfeld der Rede in Borny nahe Metz eine pro-kurdische Gegendemonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern.

Jacques Maréchal, regionaler Parteisekretär des Parti communiste français, postete auf Facebook ein Foto der Gegendemonstration und nannte das Stattfinden der Cavusoglu-Rede "inakzeptabel".



Erdogan dankt Frankreich



Auch der türkische Staatschef Erdogan meldete sich im Anschluss zu Wort: "Ich danke Frankreich, das nicht auf die Spielchen hereingefallen ist", wird er zitiert. Bei einer Rede in der Nähe von Istanbul forderte Erdogan zudem von "allen internationalen Organisationen", Sanktionen gegen die Niederlande zu verhängen, die sich "wie eine Bananenrepublik" verhielten.



