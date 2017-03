(TJ) - Die verbalen Entgleisungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner Regierungsmitglieder häuften sich in den vergangenen Tagen. Dabei wurde mehrfach der Vergleich mit Nazi-Deuschland angestellt, was zu vehementen Protesten in der westlichen Welt geführt hatte.

Was sich die regierungsfreundliche Tageszeitung "Günes" am Freitag leistet, setzt den Ausrutschern noch eins drauf: Neben der Schlagzeile "Ein weiblicher Hitler" sieht man eine Montage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Hitler-Schnurrbart und in Wehrmacht-Uniform.

Vor der Fotomontage prangt zudem "Cirkin Teyze" was nichts anderes bedeutet als "Die hässliche Tante".



Angela Merkel weilt derzeit in den Vereinigten Staaten, wo sie ein erstes Treffen mit Präsident Donald Trump hat. Deutsche Diplomaten dämpfen vorsichtshalber die Erwartungen an das Treffen, mit konkreten Ergebnissen könne kaum gerechnet werden. Wohl aber mit Botschaften.



Ihr gemeinsamer Auftritt im Weißen Haus werde Hinweise geben, ob sie einen Draht aufbauen können oder sich die Fronten weiter verhärten. Trump hatte Merkels Flüchtlingspolitik als katastrophal und ruinös bezeichnet. Und Merkel hatte für eine Zusammenarbeit die Bedingung gestellt, er möge die bisher gemeinsamen Werte von Demokratie und Freiheit einhalten.