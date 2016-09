„Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen, liebe sie trotzdem! – Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar, sei trotzdem offen und ehrlich! – Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein, tue trotzdem Gutes!“

Diese Zitatenauswahl aus den Schriften von Mutter Teresa, möchte ein spiritueller Mutmacher sein, um das Wenige, das wir vom Evangelium verstanden haben in die Tat umzusetzen. Mutter Teresa, Agnes Gonxha (= persisch für „Blütenknospe“) Bojaxhiu, wie ihr eigentlicher Name lautete, gehört mit Gewissheit zu jenen Zeugen der Nächstenliebe, die über den Rand der katholischen Kirche hinaus, über ihren Tod hinaus, weltweite Anerkennung genießen. Von unscheinbarer Gestalt wurde sie als die Frau im weißen Sari in den Slums von Kalkutta bekannt. Die einst wohlhabende Kaufmannstochter führte später ein Leben in besonderer Freiheit aus dem Evangelium heraus.

Geschätzt von Päpsten und gewürdigt von einflussreichen Politikern hat man ihr 1979 sogar den Friedensnobelpreis verliehen. Ein Vorbild für Christen, Hindus, Buddhisten und Muslime. Ihre unkonventionelle Art, ihr kompromissloses Handeln, zuweilen auch dickköpfig, immer aber mit dem Ziel, konsequent auf der Seite der Ärmsten der Armen zu stehen inspiriert bis heute. Durch sie bekam der Aufruf zu einem selbstlosen Einsatz im Geist der Nächstenliebe in der nachkonziliaren Zeit ein prägendes Gesicht. Sogar Pfadfindergruppen wurden nach ihr benannt, Hilfswerke und Ordensgrün-dungen berufen sich auf ihr Zeugnis.



Eine Berufung für die Armen



Agnes Bojaxhiu wurde 1910 im damals türkisch besetzten Skopje geboren. Sie wuchs in einer wohlhabenden Familie auf und wurde schon als Kind mit den Spannungen konfrontiert, die aus dem Nebeneinander von verschiedenen Religionen erwachsen können. „Selbstsicher, pfiffig, niemals wortkarg und ohne Menschenfurcht“, so beschrieb sie ihr leiblicher Bruder Lazar.



Mit zwölf Jahren soll die kleine Agnes bereits „eine Berufung für die Armen“ verspürt haben und ein reges Interesse für die Arbeit der jugoslawischen Jesuiten im bengalischen Ganges-Delta und im Himalaja gezeigt haben. Auch wenn ihre Familie wenig Begeisterung für ihre Ordensberufung zeigte, so trat sie dennoch am 29. November 1928 bei den Loretoschwestern* in Dublin ein, von wo aus sie ins Noviziat von Darjeeling im Himalaya geschickt wurde. Hier wurde die Novizin in die Regeln des Ordenslebens eingeführt und legte 1931 ihre Ordensgelübde ab. Sie nahm den Namen „Teresa“ aus respektvoller Sympathie für das Leben und die Lehre der „kleinen Thérèse von Lisieux“ an.



Die junge Ordensfrau wurde kurz darauf in die Saint Mary’s High School im fünfhundert Kilometer entfernten Kalkutta geschickt, wo sie mit Leidenschaft im Lehrerinnenberuf tätig war. Doch Schwester Teresa entdeckte schnell die Ungerechtigkeiten der indischen Gesellschaft und stieß dabei auf unterschiedliche Welten. Neben der Schule für höhere Töchter, gab es das Leben in den Slums mit dem Pestgeruch des Elends, das sie von dort an nie wieder loslassen sollte.



Aufgrund einer mystischen Begegnung mit Jesus, die sie in ihrem Tagebuch festhielt, entschloss sie sich im September 1946 Christus in den Ärmsten zu dienen. Sie verließ die Klausur der Loretoschwestern und lebte anfänglich allein als Ordensfrau in Kalkutta. Für Teresa war es der Augenblick ihrer zweiten Bekehrung, um ein noch radikaleres Zeugnis in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam inmitten der Armen zu leben.



Missionarin der Nächstenliebe

In den darauffolgenden Jahren schlossen sich gleich mehrere Schwestern ihrem Zeugnis an und die „Missionarinnen der Nächstenliebe“ wurden am 7. Oktober 1950 gegründet. Das Geheimnis ihrer gewinnenden Ausstrahlung war ihre Authentizität. Keine Frau der großen Worte, sondern des gelebten Engagements gegenüber Sterbenden, Waisen, Obdachlosen und Kranken. Ihre Kraftquelle war das stille Verweilen vor Gott und das Leben aus den Sakramenten, besonders der Eucharistie. Briefe und Tagebuchnotizen zeugen jedoch auch von langen Zeiten der geistigen Leere und von starken Glaubenszweifeln. Mutter Teresa hat diese in Verbundenheit mit Christus getragen und blieb so dennoch eine treue Zeugin der Nächstenliebe.



Als „Engel der Armen“ in der ganzen Welt bekannt, wurde sie aufgesucht, bewundert und interviewt. Dabei blieb ihr Zeugnis stets ganz einfach und bescheiden. Papst Franziskus wird Mutter Teresa im Jahr der Barmherzigkeit an diesem Sonntag in einem offiziellen Akt der Kirche zur Ehre der Altäre erheben. Mit der Heiligsprechung Mutter Teresas und auf ihre Fürsprache hin, bitten wir um die Erneuerung des geistlichen Lebens damit viele Getaufte ein Leben in Christus entdecken und in Liebe bezeugen, was sie vom Evangelium verstanden haben.



Renée Schmit, Bischöfliche Delegierte für Spiritualität



* Irischer Zweig des von Mary Ward gegründeten Frauenordens, besser unter dem Namen „Englische Fräuleins“ oder Congregatio Jesu bekannt.







