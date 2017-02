(dpa) - Donald Trump will Alexander Acosta zum nächsten Arbeitsminister der USA machen. Das sagte der US-Präsident am Donnerstag in Washington. Der frühere Bundesanwalt, gegenwärtig an der Universität von Florida tätig, ist ein erfahrener Arbeitsrechtler. Er wäre der erste Latino in Trumps Kabinett.



Die Nominierung wurde nötig, weil Trumps bisheriger Kandidat für diesen Posten am Vortag zurückgezogen hatte. Andrew Puzder war auch in den Reihen der Republikaner nicht durchsetzbar. Kabinettsmitglieder müssen vom US-Senat bestätigt werden. Acosta, geboren 1966, entspricht in vielem sehr viel mehr dem Profil bisheriger Arbeitsminister.



Er war in drei verschiedenen Positionen für US-Regierungen tätig, alle bedurften der Bestätigung des Senats. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass eine neuerliche Überprüfung große Überraschungen seines Werdegangs zutage fördert.



Überarbeitetes Einwanderungsdekret



Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda des 45. US-Präsidenten ist das von Gerichten gekippte umstrittene Einreiseverbot. Trump hatte Ende Januar unter Hinweis auf die Gefahr terroristischer Anschläge einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern sowie für alle Flüchtlinge verfügt. Die Durchsetzung des Verbots scheiterte allerdings vor Gericht, auch die Berufung wurde zurückgewiesen.



Trump kündigte jetzt an, das gescheiterte Dekret in der kommenden Woche durch einen neuen Beschluss zu ersetzen. Details ließ er allerdings offen.



Heftige Medienschelte, "geerbtes Chaos"



Wie kaum anders zu erwarten, nutzte Trump auch diesen Pressetermin für einen massiven Angriff auf die Medien. Die Presse sei sehr unehrlich, sie arbeite nicht im Interesse des amerikanischen Volkes, so der Präsident. Die Journalisten verstünden nicht, was die Menschen im Land bewege, sagte er. Sie würden bewusst nicht darüber schreiben, was seine Regierung in den ersten vier Wochen für Erfolge erzielt habe.

Dabei lässt sich der Start von "Team Trump" bestenfalls als holprig bezeichnet. So stürzte unter anderem sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn über ein Telefongespräch mit dem russischen Botschafter.



Trump dagegen rechtfertigt sich: Er habe von seinem Vorgänger Barack Obama ein Chaos übernommen, das er nun beseitigen müsse. „Ich habe ein Chaos geerbt. Zuhause und im Ausland. Arbeitsplätze verlassen in Strömen unser Land, der Nahe Osten ist ein Desaster“, sagte Trump. Auch die Lage in Nordkorea führte er als Beispiel dafür an, welch schwierige Situation auf ihn zugekommen sei.

Die Krisen in Nordkorea und Nahost sind lange anhaltende internationale Konflikte, die bereits mehrere US-Präsidenten vor ihm beschäftigt hatten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den USA ist so positiv, dass die Notenbank Federal Reserve unlängst die Leitzinsen anhob, um eine Überhitzung der Konjunktur zu verhindern.