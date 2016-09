(dpa) - Trotz Warnungen der Vereinten Nationen hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas seine Tests mit ballistischen Raketen fortgesetzt. Drei Raketen seien im Südwesten Nordkoreas in Richtung des Japanischen Meeres (Ostmeer) abgefeuert worden, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mit. Wie weit die Raketen flogen und um welchen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar.



Der UN-Sicherheitsrat hatte Ende August den zwei Tage zuvor erfolgten Start einer nordkoreanischen Rakete von einem U-Boot aus sowie drei weitere Tests ballistischer Raketen im Juli und August als „gravierende Verletzungen“ von UN-Resolutionen verurteilt.