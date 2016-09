(dpa) - Der belgische Reaktor Tihange 2 ist am frühen Samstagmorgen wieder angelaufen. Das teilte der Betreiber Engie Electrabel auf seiner Website mit. Der Reaktor war am Tag zuvor abgeschaltet worden, weil ein Eingriff an einem Dampfgenerator im konventionellen Teil der Anlage nötig war.

Der am Mittwoch abgeschaltete Reaktor 1 bleibt derweil bis Monatsende außer Betrieb. Nach früheren Angaben des Betreibers waren bei Bauarbeiten im nicht-nuklearen Teil der Anlage Schäden entstanden. Der dritte Reaktor des Standorts, Tihange 3, soll am Sonntag für rund einen Monat für eine routinemäßige Wartung außer Betrieb gehen.

Die drei Druckwasserreaktoren von Tihange liegen in der Nähe der ostbelgischen Stadt Lüttich. Die Anlage ist ungefähr 70 Kilometer von Aachen entfernt. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es Bedenken, ob die belgischen Reaktoren sicher sind