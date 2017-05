(TJ) - Mindestens 40 Menschen sind am Dienstag bei zwei Bombenexplosionen im Süden von Thailand verletzt worden. Die Sprengsätze gingen in einem Supermarkt in der Stadt Pattani, etwa 1000 Kilometer von der Hauptstadt Bangkok entfernt im Süden des Landes, hoch. Eine erste Bombe sei in einem Motorrad versteckt gewesen, das im Parkhaus abgestellt war. Auf einem Video, das ein Augenzeuge auf Twitter teilte, ist ein großer Feuerball zu sehen.



Letupan di pasar raya di Pattani, sekurang-kurangnya 30 cedera https://t.co/X41Fv7TfWn pic.twitter.com/Tdfufgy0NJ — BERNAMA (@bernamadotcom) May 9, 2017

Beim zweiten Sprengsatz handelte es sich um eine Autobombe, die mindestens 40 Menschen verletzte. Ein Opfer soll sich in einem "ernsten" gesundheitlichen Zustand befinden.

#BREAKING: 2 bombs exploded at the entrance of a supermarket in #Pattani #Thailand: 20 injured pic.twitter.com/Bx2TWPbnLu — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 9, 2017

In der mehrheitlich muslimischen Region an der Grenze zu Malaysia kämpfen Rebellen seit vielen Jahren für Unabhängigkeit von der Zentralregierung. Westliche Touristen sind dort nur wenige unterwegs. Seit dem Wiederaufflackern des Konflikts 2004 gab es in der Region bereits mehr als 6500 Tote. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in die Gegend wegen der Terrorgefahr „dringend“ ab.