(dpa) - Der französische Dschihadist Rachid Kassim ist laut Medienberichten offenbar bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition im Irak getötet worden.



Zwar bestätigte das US-Verteidigungsministerium den Tod am Freitag nicht, sondern erklärte lediglich, Kassim sei in den vergangenen 72 Stunden in der Nähe von Mossul ins Visier genommen worden, wie der Sender CNN und die „Washington Post“ berichteten. Ein hochrangiger Pentagon-Mitarbeiter sagte CNN jedoch, der Angriff sei „wahrscheinlich erfolgreich“ gewesen.

Kassim wird verdächtigt, Terrorattacken in Frankreich angeregt und im Internet dazu aufgerufen zu haben, Frankreich anzugreifen.

Im Spätsommer waren in Frankreich mehrfach junge Verdächtige festgenommen worden, die mit Kassim über ein verschlüsseltes Nachrichtensystem in Kontakt gestanden haben sollen. Französische Geheimdienste gehen davon aus, dass Kassim auch mit dem Angreifer in Kontakt stand, der im Juni ein französisches Polizistenpaar im Nordwesten Frankreichs getötet hatte. Zudem soll er Verbindungen zu zwei Verschwören gehabt haben, die im Juli in der Normandie einen Priester umgebracht hatten.