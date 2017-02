(TJ) - Auch wenn die Identität des Louvre-Attentäters noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden konnte, vermuten die Ermittler, dass es sich um einen 29-Jährigen Ägypter handelt. Dem Mann, so Staatsanwalt François Molins sei am 8. November ein Touristenvisa für einen Monat ausgestellt worden. Die Identität des Mannes sei noch nicht abschließend geklärt.



In seiner Wohnung im 8. Arrondissement fanden die Ermittler Rechnungsbelege für die am Freitag im Louvre benutzen Macheten, Prepaid-Karten, den Reisepass und eine Aufenthaltserlaubnis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die beiden Messer kaufte der Mann , der am 26. Januar aus Dubai nach Frankreich eingereist war, zwei Tage später für 680 Euro in einem Waffengeschäft in Paris. Sein Rückflugticket ist auf den 5. Februar ausgestellt.

Staatsanwalt Francois Molins dankte den Soldaten für ihr entschiedenes Eingreifen.

AFP





Dder Mann sei gegen 9.50 Uhr im "Carroussel du Louvre" mit je einem Messer in jeder Hand auf eine Gruppe von vier Soldaten zugestürmt und habe "Allahu Akbar" (Gott ist am größten) gerufen. Einer der Soldaten habe daraufhin das Feuer auf ihn eröffnet. Er schwebe in Lebensgefahr, so Frankreichs oberster Ermittler. Der Soldat steh unter Schock und sei für zwei Wochen krankgeschrieben worden.

Nach Angaben von Staatschef François Hollande gibt es „kaum Zweifel“, dass es sich um eine terroristische Tat handelt.