(dpa) - Russische Ermittler haben nach Medienberichten drei mögliche Komplizen des Attentäters von St. Petersburg festgenommen. Die Verdächtigen aus Zentralasien seien am Donnerstagmorgen in einer Wohnung am Stadtrand gefasst worden, meldete die Agentur Interfax. „Es wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt überprüft, ob es eine Verbindung zu Akbarschon Dschalilow gibt“, sagte eine Quelle in den Sicherheitsbehörden der Agentur.

Die Ermittler haben den 22-jährigen Dschalilow aus Kirgistan als Attentäter des Anschlags in der U-Bahn identifiziert. Bei der Explosion starben am Montag 14 Menschen, darunter auch Dschalilow. Mehr als 50 Fahrgäste wurden verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen hatten Spezialkräfte einen Sprengsatz in einem Wohnhaus entschärft. Die Bewohner wurden in einem nahegelegenen Gebäude in Sicherheit gebracht.