(tom) - Es kommt Bewegung in die Frage, wer die SPD in die deutsche Bundestagswahl 2017 führen wird: Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat Martin Schulz durchblicken lassen, dass er nicht kandidieren will.



Damit wäre der Weg frei für den Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. Gabriel hatte eine Urwahl für den Fall favorisiert, dass es neben ihm noch andere Bewerber um die Kanzlerkandidatur geben würde. In einer solchen Abstimmung hätte Schulz, der sein Amt als Präsident des Europäischen Parlaments aufgeben und zurück in die deutsche Politik gehen wird, "aller Voraussicht nach gute Chancen gehabt", so der "Spiegel", denn: "Viele SPD-Mitglieder hatten darauf gehofft, mit dem populären Noch-Präsidenten des Europaparlamentes in den Wahlkampf ziehen zu können."



Wie das Magazin mutmaßt, habe Schulz wohl aus Rücksicht auf seine langjährige Freundschaft zu Gabriel vor einer Kandidatur zurückgeschreckt.



