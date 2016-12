(dpa) -



Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft der kriegsleidenden Bevölkerung in Syrien und der Opfer von Terroranschlägen wie zuletzt in Berlin gedacht. „Grausame Terrorakte“ hätten im Herzen vieler Länder und Städte Angst und Tod gesät, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Ansprache von der Loggia des Petersdoms am Sonntag. „Friede den Männern und Frauen im gemarterten Syrien, wo allzu viel Blut vergossen wurde“, forderte Franziskus. Die Stadt Aleppo sei in den vergangenen Wochen Schauplatz einer der „grauenhaftesten Schlachten“ gewesen.

Der Papst erteilte am ersten Weihnachtstag den Segen „Urbi et Orbi“ - der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Petersplatz versammelten sich der Nachrichtenagentur Ansa zufolge etwa 40 000 Menschen, um die Worte von Franziskus zu hören. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten die Zeremonie am Fernsehen, im Radio oder im Internet.

Der erschöpften Zivilbevölkerung im Bürgerkriegsland Syrien müsse Hilfe und Beistand gewährleistet werden, forderte Franziskus. „Es ist Zeit, dass die Waffen endgültig schweigen und die internationale Gemeinschaft sich aktiv dafür einsetzt, dass eine Lösung auf dem Verhandlungsweg gefunden und das zivile Zusammenleben in diesem Land wieder hergestellt wird.“

In verschiedenen Regionen Afrikas nutze der Terrorismus sogar Kinder aus, „um Schreckenstaten und Morde zu verüben“. Der Papst erinnerte an die Vertriebenen, die Migranten und Flüchtlinge und vergaß auch nicht die Spannungen in der Ostukraine, in Venezuela, Kolumbien und Myanmar.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Franziskus zu Frieden in Nahost aufgerufen. Im Heiligen Land müssten Hass und Vergeltung Platz machen für den Willen, gemeinsam eine Zukunft gegenseitigen Verständnisses zu schaffen, sagte er. „Israeliten und Palästinenser mögen den Mut und die Entschlossenheit haben, eine neue Seite der Geschichte zu schreiben.“

Nach christlichem Glauben ist mit der Geburt Jesu Gott Mensch geworden. Das Datum ist nicht bekannt, doch wird der Tag seit der Spätantike am 25. Dezember gefeiert. Wie bereits in der Christmette im Petersdom erinnerte Franziskus an die Kinder, „die der Freuden ihrer Kindheit beraubt sind auf Grund von Hunger, von Kriegen und durch den Egoismus der Erwachsenen“.

Die Botschaft des Papstes und der Segen „Urbi et Orbi“ sind Höhepunkt der christlichen Weihnacht. „Frohe Weihnachten Euch allen“, wünschte Franziskus unter blauem Winterhimmel. Immer wieder brandete auf dem Petersplatz Beifall auf.

Weihnachtsgrüße hatte Papst Franziskus wie in jedem Jahr auch seinem Vorgänger überbracht. Der Argentinier besuchte den emeritierten Papst Benedikt XVI. bereits am Freitag im Kloster Mater Ecclesiae, wo der 89-Jährige seit seinem Rücktritt zurückgezogen lebt.

Auch im Heiligen Land feiern Christen aus aller Welt in Bethlehem Weihnachten. In der Mitternachtsmesse in der Geburtskirche von Bethlehem beklagte der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa zunehmendes Misstrauen und Unsicherheit der Menschen. Durch zerstörte Hoffnungen auf Frieden und die zunehmende Gewalt gerieten die Menschen zunehmend in Abwehrhaltung. „Wir haben Angst vor dem, was in der Welt geschieht“, sagte er. „Wir fürchten den Fremden, der an unsere Tür klopft und an den Grenzen unserer Länder steht“, beklagte Pizzaballa die Ursachen für die „gewaltsame Dynamik der Gegenwart“. Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.

In der Christmette in Rom erinnerte der Papst an das Leid vieler Flüchtlingskinder und rief zu mehr Mitgefühl auf. Denken wir an das Kind in der Krippe, sagte Franziskus mit Blick auf die Geburt Jesu in der Weihnachtsgeschichte. Man müsse sich aber auch der Kinder annehmen, die gerade nicht in einer Wiege lägen und von der Liebe einer Mutter und eines Vaters umgeben seien.

Der weihnachtliche Petersplatz in Rom steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Flüchtlingskrise: In der Krippe steht ein maltesisches Fischerboot. Oft kommen Migranten in solchen einfachen Booten über das Mittelmeer nach Europa - wenn sie denn überleben.



Like the shepherds of Bethlehem, may we too, with eyes full of amazement and wonder, gaze upon the Child Jesus, the Son of God. — Pope Francis (@Pontifex) December 24, 2016

Seit Beginn seiner Amtszeit stellt der Argentinier die notleidenden Menschen in den Mittelpunkt und findet klare Worte in Kriegs- und Krisenzeiten. Er will die Kirche zu einer Kirche der Armen machen. Gott tauche in eben dieser Einfachheit auf: „Er erscheint nicht im Nobelsaal eines königlichen Palastes, sondern in der Armut eines Stalls“, sagte der Papst in seiner Predigt während der Christmette.

Franziskus rief dazu auf, sich auf das Wesentliche zu besinnen und auf „unsere unersättlichen Ansprüche“ zu verzichten. „Es wird uns gut tun, diese Dinge loszulassen, um in der Einfachheit des Gotteskindes den Frieden, die Freude und den Sinn des Lebens wiederzufinden.“