(tom) - Schwere Stürme haben am Dienstag den Südosten der USA getroffen. Mehrere Tornados zogen über den Süden des Bundesstaates Louisiana hinweg, einer davon richtete in New Orleans großen Schaden an - auch in den Stadtvierteln, die 2005 von Hurricane Katrina zerstört wurden.



Der National Weather Service gab verschiedene Sturmwarnungen heraus und bestätigte mindestens drei Tornados.



Nach Angaben der Washington Post wurden mindestens fünf Menschen stationär behandelt, dutzende weitere leicht verletzt. Der Bürgermeister von New orleans, Mitch Landrieu, nannte die Schäden "schwerwiegend"



Ungefähr 10 000 Haushalte waren zwischenzeitlich von der Stromversorgung abgeschnitten.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.