(dpa) - Die EU-Kommission will Deutschland und vier anderen europäischen Ländern eine Verlängerung der Grenzkontrollen um drei Monate bis Mitte Mai dieses Jahres erlauben. Das berichtete die Zeitung „Die Welt“ (Samstag) unter Berufung auf informierte Kreise innerhalb der Brüsseler Behörde. Ein Sprecher wollte die Informationen auf Anfrage nicht bestätigen.

Erhebliche Belastungen durch Asylanträge



Als einer der Gründe für die nochmalige Verlängerung wird dem Bericht zufolge die mögliche Weiterreise irregulärer Migranten, die sich bereits in Griechenland oder in anderen EU-Ländern befinden, in die andere europäische Staaten genannt. Zudem seien die Verwaltungen Deutschlands und der anderen betroffenen Staaten Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen wegen der hohen Zahl der Asylanträge weiterhin erheblichen Belastungen ausgesetzt.

Die EU-Staaten müssen am Ende über die Verlängerung der Grenzkontrollen entscheiden, brauchen dazu aber die Empfehlung der EU-Kommission. Deutschland und Österreich haben bereits klar gemacht, dass sie für eine Verlängerung sind. Ursprünglich hatte die EU-Behörde angekündigt, die Kontrollen im eigentlich reisefreien Schengen-Raum bis Ende 2016 beenden zu wollen.