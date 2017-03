(dpa) - Papst Franziskus reist noch in diesem Frühjahr nach Ägypten. Er werde am 28. und 29. April Kairo besuchen, teilte der Vatikan am Samstag mit.



Der Papst wird auf Einladung des ägyptischen Präsidenten, der katholischen Bischöfe des Landes, des koptischen Patriarchen Tawadros II. und des Imams der Al-Azhar-Moschee, Ahmed Mohammed al-Tajjib, nach Kairo reisen.

Foto: Reuters

Das Katholiken-Oberhaupt folge einer Einladung des ägyptischen Präsidenten, der katholischen Bischöfe des Landes, des koptischen Patriarchen Tawadros II. und des Imams der Al-Azhar-Moschee, Ahmed Mohammed al-Tajjib. Das genaue Programm der Reise werde in Kürze veröffentlicht.



Der zweitägige Besuch stehe im Zeichen des interreligiösen Dialogs und der Ökumene, sagte Papstsprecher Greg Burke.



Zehn Prozent der Ägypter sind koptisch-orthodoxe Christen

Der Islam ist in Ägypten Staatsreligion. Etwa zehn Prozent der rund 90 Millionen Ägypter sind koptisch-orthodoxe Christen. Die Minderheit bildet eine Strömung der altorientalischen Kirchen, Oberhaupt ist Papst Tawadros II. mit Sitz in Alexandria. Immer wieder gab es auch schwere Angriffe auf Christen in dem Land.