(KNA) - Papst Franziskus will gemeinsam mit dem Ehrenoberhaupt der Anglikaner, Erzbischof Justin Welby, in den Südsudan reisen. "Meine Mitarbeiter wägen die Möglichkeit einer Südsudan-Reise ab", sagte der Papst am Sonntagabend bei einem Besuch der anglikanischen Allerheiligen-Kirche in Rom. Einen konkreten Zeitraum nannte er nicht.

Ein anglikanischer, ein presbyterianischer und ein katholischer Bischof hätten ihn um diese Reise mit Welby gebeten, erläuterte Franziskus die Hintergründe. Die aktuelle Lage in dem Land sei "sehr schlimm", aber die Leute wollten Frieden. "Gemeinsam arbeiten wir am Frieden", so der Papst. Eine mögliche Südsudan-Reise des katholischen Kirchenoberhauptes hatte Ende Oktober bereits der Erzbischof von Juba, Paulino Lukudu Loro, in Aussicht gestellt.

Der Südsudan erlangte im Juli 2011 staatliche Unabhängigkeit vom Sudan. Seit 2013 liefert sich Präsident Salva Kiir einen blutigen Machtkampf mit seinem Herausforderer Riek Machar. Rund drei Millionen Menschen wurden laut UN-Angaben bereits in die Flucht getrieben. Rund 50.000 Menschen starben in dem Konflikt.