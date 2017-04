(dpa/tom) Bereits eine knappe Stunde nach den ersten Hochrechnungen, die Emmanuel Macron und Marine Le Pen in der Stichwahl am 7. Mai sahen, meldeten sich die ersten Politiker mit Wahlempfehlungen für den zweiten Wahlgang am 7. Mai zu Wort - und sprachen sich dabei quasi einstimmig gegen Le Pen aus. Aus dem Ausland trafen die ersten Glückwünsche für Macron ein.



Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve rief dazu auf, für Emmanuel Macron zu stimmen. Es gehe darum, den rechtsextreme Front National zu schlagen, und „ihr unheilvolles Programm eines Rückschritts Frankreichs und der Spaltung der Franzosen“ zu verhindern, sagte der Sozialist.

Cazeneuves Parteikollege, der sozialistische Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon , gestand seine Wahlniederlage ein und rief ebenfalls zur Unterstützung Macrons auf: „Ich bin dabei gescheitert, das Desaster, das sich angekündigt hatte, zu verhindern. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung“, sagte Hamon am Sonntagabend vor seinen Anhängern. Die „Auslöschung der Linken durch die extreme Rechte“ sei eine schwere Wahlniederlage. „Ich rufe dazu auf, den Front National so deutlich wie möglich zu schlagen, mit Stimmen für Emmanuel Macron, auch wenn er nicht der Linken angehört.“





Auch der konservative Kandidat François Fillon kündigte an, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. „Die Enthaltung entspricht nicht meinen Genen, vor allem wenn eine extremistische Partei sich der Macht nähert", sagte er am Sonntagabend „Der Extremismus kann Frankreich nur Unglück und Spaltung bringen", sagte er. Es gebe deshalb keine andere Wahl, als am 7. Mai „gegen die extreme Rechte zu stimmen".

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, eine Unterstützerin von Hamon, schrieb auf Facebook: "Ich rufe gheute Abend eindeutig und ohne Zögern dazu auf, sich gegen den Feront National zu stellen und in der zweiten Runde für Emmanuel Macron zu stimmen."







Frankreichs Ex-Premier Alain Juppé warnte vor einer Präsidentschaft der Rechtspopulistin Le Pen. „Ohne zu zögern unterstütze ich Emmanuel Macron in seinem Duell mit dem FN, die Frankreich ins Desaster führen würde“, schrieb der 71-jährige Republikaner am Sonntag auf Twitter. „Ich rufe die Franzosen dazu auf, dasselbe zu tun.“ Juppé war von 1995 bis 1997 Frankreichs Premierminister.



Belgiens Regierungschef Charles Michel gratulierte Macron zum prognostizierten Erfolg. „Herzliche Glückwünsche, und ich wünsche Erfolg für ein europäisches Projekt, optimistisch und in die Zukunft gerichtet!“, schrieb Michel am Sonntagabend auf Twitter.

Auch die Chefin der deutschen Grünen, Simone Pete r, meldete sich via Twitter zu Wort: „Le Pen auf Platz 2 verwiesen“, schrieb die Politikerin am Sonntagabend in einer ersten Reaktion nach den ersten Hochrechnungen. „Demokratische Aufklärung wirkt, wie schon in Österreich und den Niederlanden. In Europa liegt unsere Zukunft!“





Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders bejubelte dagegen das Abschneiden von Marine Le Pen. „Es lebe der Sieg!", twitterte Wilders Sonntagabend auf Französisch („Vive la victoire!").