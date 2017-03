(dpa) - Der Eklat um vereitelte Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Rotterdam hat bei türkischstämmigen Menschen in den Niederlanden unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die niederländische Regierung hatte Samstagnacht einen Auftritt der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan in Rotterdam unterbunden und die Politikerin des Landes verwiesen. Bei Ausschreitungen vor dem türkischen Konsulat hatte die Polizei nach Berichten der Nachrichtenagentur ANP Schlagstöcke und Wasserwerfer gegen Randalierer eingesetzt. Die meisten der mehr als 1000 Demonstranten seien friedlich abgezogen. Auch in Amsterdam war es in der Nacht zu Montag zu Ausschreitungen gekommen



"So geht man nicht mit Ministern um"



„Wir stehen hier alle unter Schock“, sagte Ömer Eryigit, ein Textilhändler, am Sonntag in Amsterdam zu den Vorfällen. Wie viele seiner Freunde hatte er die Ereignisse in Rotterdam über soziale Medien und türkische Fernsehsender verfolgt. „So kann man doch nicht mit Ministern umgehen“, sagte der 47-Jährige. Solche Vorfälle würden die türkische Gemeinde in den Niederlanden enger zusammenrücken lassen. „Hier wird eine Atmosphäre von' wir gegen die' geschaffen.“



Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerten sich lobend über das Redeverbot für die türkische Familienministerin in Rotterdam. „Endlich lässt sich jemand mal nicht alles von Erdogan gefallen“, sagte eine in Amsterdam lebende türkische Akademikerin, die anonym bleiben wollte.

Caglar Köseoglu, Dozent in Rotterdam, kritisierte die Reaktionen auf beiden Seiten als opportunistisch. „Der Eklat hat sowohl Erdogan als auch (dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark) Rutte gedient. Beide machen damit in ihrem Sinne Wahlkampf.“ Auch würden sich viele Türkeistämmige jetzt von den Niederlanden ab- und der Türkei zuwenden. „Durch das Verbot und die Eskalation werden die Integrationsprobleme, die in den Niederlanden so oft diskutiert werden, nur noch schlimmer.“



"Erdogan kann sich als Opfer inszenieren"



Ähnlich wie Köseoglu sieht es auch der Zürcher "Tages-Anzeiger" in seiner Montagsausgabe: „Erdogan setzt darauf, dass der Eklat seine nationalistischen Anhänger vor dem Referendum vom 16. April über die Einführung eines Präsidialsystems mobilisiert. Gerade in der Diaspora leben viele Sympathisanten des autoritären Präsidenten. Allein in den Niederlanden sind es 400 000 Türken beziehungsweise Doppelbürger. Nach dem Auftrittsverbot kann sich Erdogan als Opfer inszenieren, als Einzelkämpfer, der es mit den Europäern aufnimmt. Doch auch dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte könnte die Kollision nutzen. Der Rechtsliberale hat gegenüber Erdogan klare Kanten gezeigt und dürfte damit bei den Parlamentswahlen nächsten Mittwoch punkten."



Die Amsterdamer Zeitung „de Volkskrant“ urteilt am Montag: „Türkischer Wahlkampf in den Niederlanden war bereits vor diesem Wochenende schwierig. Besonders schlecht ist, dass (der türkische Außenminister) Cavusoglu von "meinen Staatsbürgern" spricht, derweil die Niederlande versuchen, Menschen mit türkischen Wurzeln in ihre Gesellschaft zu integrieren. Aus reinem Pragmatismus ist das Kommen von Cavusoglu nicht sofort verboten worden. Zurecht wurde befürchtet, dass dies den türkischen Nationalismus nur weiter schüren würde. Das dient nicht den Interessen der Niederlande. Doch genau dieser negative Effekt ist nun entstanden. Für die Zukunft ist es ratsam, eine weitere Eskalation zu vermeiden und sich mit den europäischen Bündnispartnern zusammenzuschließen.“



"Ankara macht sich unmöglich"



Die "Stuttgarter Zeitung" macht es in ihrer Montagsausgabe sehr deutlich: "Wer ausgerechnet die Holländer, die selbst Opfer des Hitler-Terrors waren, wegen der Nicht-Erlaubnis von Wahlkampfveranstaltungen eines ausländischen Regierungsmitglieds als „Nachfahren der Nazis“ und „Faschisten“ verunglimpft, beleidigt ein ganzes Volk und macht sich als Gesprächspartner unmöglich. Die Kritik von Erdogan und den Seinen ist maßlos und widersprüchlich: Ausgerechnet jene, die Hunderttausende eigene Landsleute wegen unerwünschter Meinungen ins Gefängnis werfen oder ihnen die Arbeitsplätze nehmen, pochen im Ausland auf Demokratie und Grundrechte."

Die "Times" aus London sieht das Wahlkampfmanöver Ruttes potenziell als gescheitert: "Dem konservativen Ministerpräsidenten der Niederlande Mark Rutte ging es wenige Tage vor entscheidenden Wahlen zweifellos darum, die Unterstützung für den rechtsextremen Politiker und Chef der Freiheitspartei Geert Wilders einzudämmen. Ihre Parteien liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bedauerlicherweise könnte Rutte aber gerade dadurch, dass er hart gegen die Türken vorging, der Wahlkampagne von Wilders ungewollt Glaubwürdigkeit verliehen haben. Das wäre genau das, was die Niederlande und Europa absolut nicht brauchen."