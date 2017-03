Am Freitagmorgen gab es im Rathaus des baden-württembergischen Gaggenau eine Bombendrohung. Als Begründung sei die Absage eines Wahlkampfauftritts genannt worden. Die Evakuierung verlief reibungslos, Polizeieeinheiten durchsuchten das Gebäude.



Die Stadt Gaggenau hatte einen für Donnerstagabend geplanten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag untersagt. Bozdag selber hatte empört auf die Absage reagiert. Er ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag in Karlsruhe über den in der Türkei inhaftierten „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.