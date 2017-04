mas - Ob es in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marine Le Pen (Front National), François Fillon (Les Républicains), Emmanuel Macron (En Marche!) und Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) gibt, wie zurzeit vorausgesagt, wird sich am Abend offenbaren. Hier die vier Favoriten im Kurzporträt:



Der frühere Wirtschaftsminister und Investmentbanker Emmanuel Macron tritt bei der Präsidentenwahl als Parteiloser an. Mit seiner Bewegung „En Marche!“ positioniert er sich „weder rechts noch links“. Der Pro-Europäer steht für ein weltoffenes, neues, optimistisches Frankreich. Macron macht die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zur Priorität. In seinem Programm sieht er 15 Milliarden Euro für die Weiterbildung Arbeitsloser und Jugendlicher ohne Ausbildung vor. Außerdem will er die Arbeitslosenversicherung komplett umstrukturieren und auch für Freiberufler öffnen. Auch das Rentensystem will er umkrempeln, sodass Beamte und Angestellte gleichgestellt sind. CL/fh



Auf der staatsinterventionistischen, nationalistischen Schiene fährt Front-National-Chefin Marine Le Pen. Die Rechtspopulistin fordert u. a. eine Neuverhandlung der Mitgliedschaft Frankreichs in der EU sowie eine anschließende Volksabstimmung über den Verbleib Frankreichs in der EU und die Abschaffung der Einheitswährung Euro. Zudem stehen der NATO-Austritt und die Einführung von Grenzkontrollen auf ihrer To-do-Liste. Ob die Affäre um eine mögliche regelwidrige Bezahlung von Mitarbeitern der Rechtspopulistin geschadet hat, wird sich am Sonntag zeigen. fh



Der Kandidat von „Les Républicains“ tritt mit einem Programm voller wirtschaftsliberaler und gesellschaftlich konservativer Inhalte an. Allerdings ist François Fillon schwer angeschlagen durch die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Frau Penelope und von zwei seiner Kinder. Der frühere Premierminister will u. a. die Staatsausgaben während seiner fünfjährigen Mandatszeit um mindestens 100 Milliarden Euro senken und dabei 500 000 Beamtenstellen streichen. Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollen künftig 39 statt 35 Stunden in der Woche – ohne vollen Lohnausgleich – arbeiten. Das Rentenalter soll auf 65 Jahre erhöht werden. Ferner sollen die Unternehmen von umfangreichen Steuersenkungen profitieren. fh



Der Kandidat der Bewegung „La France insoumise“ ist Antikapitalist und Antieuropäer. Jean-Luc Mélenchon steht für ein radikales Programm: So will der 65-Jährige u. a. den Austritt aus der NATO und eine Neuverhandlung der europäischen Verträge, andernfalls droht er mit dem EU-Austritt. Ferner schwebt dem Linkspopulisten eine neue Verfassung für eine VI. Republik vor. Mélenchon will drei Millionen Jobs durch eine ökologische Wende schaffen und fordert den Ausstieg aus der Atomenergie. Auch setzt der frühere Senator und Minister für Berufsbildung auf eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit auf vier Arbeitstage und längerfristig auf 32 Stunden pro Woche. fh