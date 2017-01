(dpa) - Mit scharfen Worten haben ost- und mitteleuropäische Politiker und Entscheidungsträger den designierten US-Präsidenten Donald Trump vor Kremlchef Wladimir Putin gewarnt. „Putin will Amerika nicht groß machen. Wir als Ihre Verbündeten aber wollen das“, steht in dem Brief, der unter anderem vom ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Carl Bildt, vom ehemaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg und vom früheren polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski unterzeichnet wurde.

Putin sei weder ein Verbündeter Amerikas noch ein vertrauenswürdiger internationaler Partner. Die Sanktionen gegen Russland dürften nicht aufgehoben, die Teilung der Ukraine nicht akzeptiert werden. Unter Putin habe Russland mit Militarismus, Kriegen, Drohungen, gebrochenen Verträgen und falschen Versprechungen Europa zu einem gefährlicheren Ort gemacht.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dass er gute Beziehungen zu Russland verfolgen will.