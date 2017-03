(vb/tom/dpa) - Bei zwei mutmaßlichen Terroranschlägen in London sind vier Menschen getötet und 20 verletzt worden, einige von ihnen schwer. Das bestätigte Mark Rowley, der stellvertretende Polizeichef der Londoner Metropolitan Police, am Mittwochabend. Unter den Toten sei der Angreifer. Ein nach Zeugenaussagen mit zwei Personen besetztes Auto raste in eine Fußgängergruppe auf der Westminster Bridge, danach attackierte ein Mann innerhalb des Westminster Palace einen Polizisten mit einem Messer.



Breaking: Image outside London Parliament scene. Police fired shots. Building on lockdown pic.twitter.com/rSMumT10b7 — Eillyas (@whypersist) March 22, 2017





„Ich kann bestätigen, dass es vier Tote gibt. Unter den Toten ist der Polizist, der im Parlament angegriffen wurde sowie der Angreifer, der von der Polizei erschossen wurde", so Rowley. Die anderen beiden seien nach seinen Informationen auf der Brücke gestorben. Unter den Verletzten auf der Brücke seien auch drei Polizisten, die auf dem Rückweg von einer offiziellen Veranstaltung im Parlament waren.



Grafik: LW





Einige der Opfer wurden über das Brückengeländer der Westminster Bridge in die Themse geschleudert. Laut BBC wurde eine Frau lebendig aus dem Fluss geborgen. Ob beide Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Die Metropolitan Police geht aber von einem einzelnen Täter aus. Das bestätigte Vize-Polizeichef Rowley.

Westminster attack latest:

• 4 dead, including attacker

• at least 20 injured

• police believe only one attackerhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/U8yRbkfgmV — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017





Französische Schülergruppe betroffen



Unter den Opfern befindet sich offenbar eine Schülergruppe aus Frankreich. Das teilte der französische Premierminister Bernard Cazeneuve am Mittwoch auf Twitter mit. Drei Schüler aus der Gruppe seien von dem heranrasenden Auto überfahren worden, so die Tageszeitung "The Telegraph". Die Zeitung zitiert den Lehrer der Gruppe mit den Worten "Wir wissen nicht, ob sie noch leben."



Zeugen berichten, es seien drei oder vier Schüsse gefallen. Ersten Angaben zufolge hat die Polizei das Feuer auf den Täter eröffnet.







Premierministerin Theresa May bestellte das Sicherheitskabinett ein. Sicherheitsberater und Geheimdienstvertreter, Rettungskräfte und Politiker würden noch am Mittwochabend zusammenkommen, sagte ein Regierungssprecher in London.



Foto: AFP





Der Angriff fand während einer Sitzung des britischen Unterhauses statt. Der stellvertretende Parlamentssprecher unterbrach die Sitzung, als die Nachricht über die Attacke eintraf. Parlamentarier und Angestellte des Unterhauses fanden zwischenzeitlich Zuflucht in der benachbarten Westminster Abbey, wo sich bis zu 1000 Menschen aufhielten. May wurde von Sicherheitskräften aus dem Parlament gebracht.



Bettel verschiebt Arbeitsbesuch in London



Für Mittwochabend, 20.30 Uhr, war der Luxemburger Premierminister Xavier Bettel zu Gesprächen mit Theresa May in London eingeladen. Das Treffen wurde wegen des Terrorangriffs kurzfristig abgesagt. Wie das Staatsministerium mitteilte, soll die Reise in naher Zukunft nachgeholt werden.

Das Regionalparlament in Schottland hat seine geplante Abstimmung über ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum verschoben. Die Zustimmung der Abgeordneten in Edinburgh am Mittwochabend galt als sicher, die Debatte wurde aber abgebrochen. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon schrieb auf Twitter, ihre Gedanken seien bei allen Betroffenen im Londoner Regierungsviertel Westminster und bei den tapferen Rettungskräften.



My thoughts are with everyone in and around Westminster caught up in this dreadful incident - and with the brave emergency services. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 22, 2017





Ein Live-Video vom Tatort:



"One of the police officers told me someone had been shot" - @BBCLauraK reports from Westminster under lock downhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/LlWbBSCagh — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Der Doppelanschlag von London ereignete sich auf den Tag genau ein Jahr nach den Terrorattacken von Brüssel. Drei islamistische Selbstmordattentäter rissen am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod und verletzten mehr als 300 weitere.