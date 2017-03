Von Corina Ruhe

und Anne Van Der Schoot



Wenn die Niederländer an diesem Mittwoch an die Urnen gehen, dürfte die Taktik der Parteien dafür sorgen, dass Wilders von einer neuen Regierungskoalition ausgeschlossen wird – egal wie viele Stimmen er erhält. Doch eine entschärfte Variante seiner einwanderungs- und europafeindlichen Haltung hat sich in die Wahlprogramme der anderen etablierten Parteien eingeschlichen.

Rolle als Quertreiber



„Es bleibt unwahrscheinlich, dass Geert Wilders’ populistische Partei für die Freiheit an die Regierung kommt, aber man kann ihren wachsenden Einfluss auf die etablierte Politik klar erkennen“, schrieb Lars Lundquist, Analyst bei Roubini Global Economics, in einer Studie ...