Par Gaston Carré



Les djihadistes de Daech conservent une étonnante mobilité: un seul d'entre eux peut terroriser tout un quartier, et quand enfin les soldats irakiens croient pouvoir le neutraliser ils s'avisent que le sniper s'est évaporé. Comment les terroristes parviennent-ils à se déplacer, alors qu'il sont pris sous l'énorme puissance de feu de l'armée irakienne et de ses alliés?



Les journalistes sur place l'expliquent: en creusant des tunnels en sous-sol ou en abattant murs et cloisons des maisons, pour pouvoir parcourir une rue entière d'habitation en habitation, sans jamais s'exposer extra-muros.

Les habitants pendant ce temps continuent de fuir la ville. Parce qu'ils veulent échapper à Daech et aux folles contraintes que le groupe fait peser sur la population, mais parce qu'ils craignent par ailleurs d'être pris aussi sous le feu de l'armée de libération.



Une armée dont certains alliés, des milices paramilitaires chiites du Hachd al-Chaabi, soutenues par l’Iran, se sont pas connus pour leur sympathie pour une population essentiellement chiite. Personne en Irak n'a oublié la libération de Fallouja en juin 2016 et les représailles exercées alors contre des civils par les troupes menant l'assaut contre les extrémistes sunnites de l'EI.



C'est sous l'effet d'une triple menace, du moins d'une triple peur que plus de 150.000 personnes ont fui Mossoul-Ouest et ses environs en raison de l'opération des forces irakiennes pour reprendre la métropole du nord. 152.857 personnes ont quitté leur domicile, a indiqué le ministère des Migrations et Déplacés.



La majorité d'entre elles ont trouvé refuge dans des camps dans les environs, où elles reçoivent soins, vivres et couvertures selon le ministère, ajoutant que quelque 54.000 personnes avaient rejoint des secteurs repris à l'EI.

Lamentable échec

Mercredi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait recensé de son côté près de 100.000 déplacés à Mossoul-Ouest, un chiffre n'incluant pas l'ensemble des personnes se trouvant hors des camps. Avant la prise de Mossoul par l'EI en juin 2014, la population était estimée à deux millions d'habitants.

La communuaté internationale s'emploie à ériger des camps en nombre suffisant. A Fallouja les efforts humanitaires avaient lamentablement échoué. L’armée avait lancé son assaut le 23 mai. A mesure que les forces gouvernementales avançaient dans Fallouja pour y déloger Daech, des dizaines de milliers de civils fuyaient la ville.



Une situation qui a dépassé les organisations internationales. «Nous devons admettre l’échec de la communauté humanitaire pour venir en aide aux Irakiens», avait dit Nasr Muflahi, directeur pour l’Irak du Conseil norvégien pour les réfugiés, l’une des organisations qui gère les camps de déplacés autour de Fallouja. GC/AFP