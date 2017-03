Par Gaston Carré

Les djihadistes de l'Etat islamique ont pris Mossoul en juin 2014. Près de 33 mois plus tard il en reste 5.000 environ, que l'armée irakienne tente de déloger de ses retranchements dans la partie Ouest de cette ville où le leader de Daech avait proclamé son «califat». Qu'ont fait ces fous furieux de la ville et de ses habitants, qu'ont-ils commis durant ces 33 mois à l'enseigne du «califat»?

Le pire est à craindre. Du fait, d'abord, de la radicalité intégriste dont chaque jour apporte une nouvelle illustration. La dernière en date: la décapitation de deux hommes par la branche de Daech dans le Sinaï. Exécutés pour «sorcellerie», ce qui signifie que ces hommes ont été tués pour leur allégeance au soufisme, l'expression spiritualiste voire mystique de l'islam. Daech peut tuer pour des motifs plus triviaux, comme une consommation d'alcool, les djihadistes punissant la moindre infraction à leur islam obsessionnel.

Le pire est à craindre, aussi, en regard du «nettoyage ethnique» que Daech a effectué dans la ville. Des dizaines de milliers d'habitants avaient fui la ségrégation annoncée dès leur arrivée par les djihadistes sunnites. Les chrétiens furent confrontés à un ultimatum en juillet 2014: se convertir à l'islam, payer une taxe spéciale ou quitter la ville, faute de quoi ils pouvaient être exécutés. Pour accroître l'effroi d'une population terrorisée, l’organisation extrémiste diffusait des vidéos d'exécutions – par décapitation ou par... crucifixion.



Un soldat des forces irakiennes tient un crâne creusé sorti d'une fosse commune qu'ils ont découvert dans la région de Hamam al-Alil après avoir récupéré la région pris par des jihadistes du groupe islamique (IS).

AFP

Alors que l'armée irakienne s'emploie à reprendre la ville, il est à craindre que les jours et semaines à venir n'apportent les illustrations les plus criantes de la frénésie exterminatrice de Daech. Déjà des charniers ont été découverts, fosses communes pour des individus qui – les marques de balles l'attestent – ont fait l'objet d'exécutions sommaires. Or des témoignages s'accumulent sur un charnier plus grand que les autres, une fosse énorme, qui pourrait contenir... 6.000 corps.

«Khasfa», le gouffre

C'est, à première vue, une dépression couverte par de grandes cuves corrodées, des bidons et des voitures calcinées, dans le désert à 15 kilomètres au sud-est de Mossoul. Les villageois du secteur ont nommé cette dépression «Khasfa», – «gouffre» en arabe. Un journaliste de Sky News, après consultation de ceux-ci, apprend qu'il s'agissait d'une «do-it-yourself fuel distillery», une de ces installations de fortune où Daech procédait au raffinage sommaire de son pétrole, dont l'écoulement au marché noir constitue/constituait sa principale source de revenus. Mais bien vite le gouffre a été voué à un autre usage, vérifié ces jours-ci par l’ONG Human Rights Watch: les terroristes y ont jeté plusieurs milliers de personnes exécutées: des policiers et des militaires, pour la plupart sunnites, mais aussi des femmes yézidies et tous ceux qui leur résistaient. Les villageois se souviennent que Daech y amenait ses victimes par camions entiers, parfois en bus.

La Commission internationale pour la recherche des disparus voudrait à son tour se pencher sur ce cratère qui pourrait constituer la plus grande fosse commune d'Irak. Mais, comme la ville de Mossoul et la plaine de Ninive en son entier, le site est truffé de mines. Déjà cinq personnes au moins ont perdu la vie en tentant d'approcher le cratère. Parmi elles: Shifa Gardi, la journaliste kurde, dont la mort, il y a quelques semaines, avait ému la communauté internationale – elle était l'une des très rares femmes à couvrir, au plus près des opérations militaires, la reconquête de Mossoul. Des images satellite confirment le travail de la terre, évidée puis comblée, mais les autorités irakiennes tardent à trouver ou à désigner une équipe de démineurs dont le travail permettrait aux enquêteurs de sonder le site.

Déjà à l'été 2016 le sous-sol de Ninive laissa entrevoir des carnages. Une enquête menée par l’agence Associated Press révélait que 15.000 personnes au total étaient ensevelies dans 72 fosses en Irak et en Syrie.

Le massacre de Tikrit

AP avait basé ses chiffres sur de la documentation recensant et cartographiant les charniers, sur des fouilles entreprises par les autorités irakiennes, des témoignages de survivants, des campagnes de propagande de Daech, mais aussi sur l'analyse des terrains où les victimes ont été enterrées.

Daech a souvent mis en scène ses crimes de masse, utilisant pour sa propre propagande les images des atrocités commises contre les populations. L'exécution de 1.700 soldats chiites à Tikrit, en Irak, en juin 2014, ainsi que le massacre de 700 membres de la tribu Al Cheitaat, en août 2014, dans la province syrienne de Deir ez-Zor, sont considérées comme les plus importantes exécutions de masse commises par le groupe terroriste.

Par ailleurs, les minorités ont été à de nombreuses reprises les cibles des persécutions de Daech, femmes et enfants en première ligne. Un rapport publié en février 2015 par les Nations unies dénonçait ainsi l'«assassinat systématique» d'enfants appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, notamment les jeunes chrétiens et Yézidis. Ce document relatait plusieurs cas d'exécutions de masse de jeunes garçons, ainsi que des décapitations, des crucifixions et des ensevelissements d'enfants vivants. L'avancée actuelle de l'armée irakienne et le recul concomitant des djihadistes, à Mossoul notamment, aura sans doute pour conséquence la multiplication des découvertes macabres, et la collecte de preuves tangibles pour des tueries dont on a d'ores et déjà connaissance mais qui ne sont pas encore documentées.

Des tests ADN

Les équipes irakiennes et internationales vont devoir identifier les restes, procéder à des tests ADN et creuser encore, sous chaque couche de corps pouvant se trouver une couche plus profonde, comme l'explique la «Fondation des martyrs» en charge de ce travail.