Par Gaston Carré

Etrange région, curieux Kurdistan, où l'on flâne dans les bazars alors qu'un peu plus soin sévit une guerre barbare. Tout périple vers Mossoul débute à Erbil en effet, la capitale des Kurdes irakiens, où les dividendes du pétrole ont permis la naissance de cette ville prospère, où le visiteur va loger dans un hôtel semblable aux plus huppés des établissements occidentaux. Là, à Erbil, le visiteur va revêtir un gilet pare-balles et se rendre au front avec des combattants kurdes – les peshmergas – qui ne demandent qu'à vous montrer que ce sont eux, les Kurdes, qui se battent en premières lignes du champ de bataille. La bataille de Mossoul, à une trentaine de kilomètres de là, où le visiteur pourra observer cet affrontement étrange, «asymétrique», entre une armée régulière et une horde de fanatiques prêts à se sacrifier pour cette ville de Mossoul que l'«Etat islamique» (Daech) a conquise en juin 2014.



Bernard-Henri Levy

AFP

Bernard-Henri Lévy, philosophe, s'est livré à cette observation, dont il a tiré deux documentaires, «Peshmergas» d'abord puis «La bataille de Mossoul», diffusé par Arte dimanche. Qu'y voit-on?

On voit l'asymétrie de la guerre donc, et les conséquences qu'elle implique, filmées au plus près des blindés, des tirs, des blessés et des cadavres parfois. Parmi les conséquences: la lenteur de l'avancée, quartier après quartier, maison après maison, pour reprendre aux djihadistes cette ville qu'ils défendront jusqu'au bout. On estime qu'ils sont 5.000 encore, c'est très peu mais ce sont des kamikazes: ces gens-là ne se battent pas, ils lancent sur leurs assaillants des camions bourrés d'explosifs, et sont prêts à prendre le volant pour exploser avec leur véhicule. Et quand ils cèdent du terrain, c'est après l'avoir truffé de mines, dans un contexte compliqué encore par la présence de milliers de civils, des civils paniqués, qui voudraient partir, mais dont on ne sait pas bien le rapport qu'ils entretenaient avec les occupants. Et tout cela a pour conséquence donc que la libération de Mossoul, débutée en octobre de l'année dernière, est lente, très lente, et qu'il faut trois jours parfois pour libérer une cour de ferme, sachant qu'un seul sniper djihadiste peut bloquer trois jours durant l'avancée de dizaines de soldats. Quels soldats?

Du combat au génie civil

Une distinction est à rappeler ici, indispensable à la compréhension de cette opération Mossoul déjà fort complexe par ses déclencheurs, son déroulé et ses possibles aboutissants. Bernard-Henri Lévy la souligne bien, cette distinction, en montrant qu'il aura accompagné deux armées en réalité, qui ne partagent pas les mêmes objectifs, et sans doute pas les mêmes méthodes. Les abords de Mossoul, ses villages périphériques, ont été libérés par les Peshmergas, appuyés par l'aviation américaine. Or, les abords étant «nettoyés», Lévy observe et montre le moment étrange où une sorte de passage de relais est effectué: les Kurdes n'entreront pas dans Mossoul, ils resteront à ses portes, et c'est l'armée irakienne qui va mener sans eux les combats «intra muros».

Le moment est étrange car on sent bien que les Kurdes n'acceptent qu'à contre-coeur ce passage de relais, et qu'ils auraient volontiers traqué les djihadistes jusqu'au dernier. Massoud Barzani, le président de la Région autonome du Kurdistan, est sur les lieux, lui aussi semble contrarié mais on devine qu'un deal a été conclu (avec les autorités irakiennes? Avec les «conseillers» américains? Sous la pression des Turcs?), et que Barzani ne peut s'y opposer. Sont à voir alors ces images, également étranges, de Peshmergas qui soudain se transforment en spécialistes du génie civil: des engins de terrassement apparaissent, et les Kurdes se mettent à creuser une sorte de ligne de démarcation, qui pourrait bien être la frontière nouvelle d'un Kurdistan élargi. Cet agrandissement fait-il partie du deal? Non, car Ankara s'y oppose mordicus et la communauté internationale ne tient pas à être confrontée à une problématique grand-kurde qui viendrait attiser les braises dans la région.

Têtes de morts

Mais les Kurdes creusent, dessinent leur Kurdistan, conçu comme récompense pour les batailles que depuis l'épisode fondateur de Kobané à l'automne 2014 ils ne cessent de livrer contre Daech. Et c'est l'armée irakienne donc qui poursuit la reconquête de Mossoul, de sa partie ouest, la partie orientale de la ville étant désormais sous contrôle. Le philosophe, qui n'a jamais caché ses sympathies pour les «valeureux» Kurdes, exprime par contre une certaine perplexité face aux soldats irakiens. Car la partie ouest de Mossoul c'est la vieille ville, faite de ruelles et de venelles, c'est serré, très serré, et «BHL» pressent que l'opération Mossoul, déjà lente, va être plus lente encore. Et c'est avec perplexité aussi qu'il observe ces soldats irakiens, ces «Rambo» comme il dit, qui dans leurs blindés trimbalent la même symbolique (têtes de morts…) que les ennemis djihadistes.

Des Rambo dont la fébrilité, l'excessif empressement, se traduit par un désordre qui surprend après les jours passés aux côtés des Kurdes, combattants disciplinés et bien organisés.ar les talibans en Afghanistan en 2001.