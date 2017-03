(dpa) - Zehntausende Menschen sind in den vergangenen Wochen in Nordsyrien vor Kämpfen mit der Terrormiliz Islamischer Staat geflohen.



Aus der Ende Februar von protürkischen Rebellen aus den Händen des IS eroberten Stadt Al-Bab seien seit November knapp 40.000 Personen vertrieben worden, teilte das UN-Nothilfebüro (Ocha) am Sonntag mit. Vor den Gefechten gegen die Dschihadisten östlich von Al-Bab, an denen auch die syrische Armee beteiligt war, seien weitere 26 000 geflüchtet. Ziel der Vertriebenen seien dabei syrische Städte unter Kontrolle vom Kurden oder Rebellen.

Im Norden des Bürgerkriegslandes wurde der IS in den vergangenen Monaten zunächst von türkisch unterstützten Aufständischen und kurdischen Kämpfern, sowie in den vergangen Wochen auch von den Truppen von Präsident Baschar al-Assad zurückgedrängt.



Dabei gibt es Spannungen zwischen den Kurden und der Türkei. Ankara wirft der syrischen Kurdenmiliz YPG vor, ein Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein.



Mehr Militärpräsenz aus den USA



Wohl auch wegen dieses Konfliktes erhöhten die USA ihre Militärpräsenz in der nahen Stadt Manbidsch, die unter kurdischer Kontrolle ist. Die Vereinigten Staaten hätten die Kräfte vor Ort verstärkt, um „feindliche Handlungen abzuschrecken“, sagte Air-Force-Sprecher John Dorrian am Samstag. Die Amerikaner sind mit den Kurden verbündet und wollen Gefechte und ein mögliches Vorrücken der protürkischen Rebellen auf Manbidsch verhindern.

Derweil bargen türkische Rettungskräfte den Piloten einer abgestürzten syrischen Militärmaschine im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern. Der Mann habe sich mit dem Fallschirm aus seiner Maschine retten können und sei nach neunstündiger Suche erschöpft in ein türkisches Krankenhaus gebracht worden, zitierte die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag den Gouverneur der Provinz Hatay, Erdal Ata.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hatte am Samstag gemutmaßt, dass der Absturz auf schlechte Wetterbedingungen zurückzuführen sein könnte. Die islamistische Rebellengruppe Ahrar al-Scham reklamierte allerdings, sie habe die Maschine abgeschossen. Dafür gibt es nach Aussage der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte aber keine Belege. Eine Stellungnahme der Regierung in Damaskus gab es zunächst nicht.

