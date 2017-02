(dpa/m.r.) - Der ältere Halbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist nach Polizeiangaben in Malaysia unter ungeklärten Umständen gestorben. Der 45-jährige Kim Jong Nam sei auf dem Weg vom Internationalen Flughafen in Kuala Lumpur zu einem Krankenhaus ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach konnte die Identität des Toten bestätigt werden.



Kim habe von Malaysia nach Macau reisen wollen. Nach Berichten südkoreanischer Medien gibt es Hinweise, dass Kim Opfer eines Mordanschlags geworden ist. Der TV Sender "TV Chosun" berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, dass der Bruder des Diktators von zwei Frauen mit präparierten Nadeln vergiftet worden sei.



Regimekritisch



Kim Jong Nam galt als reformorientiert. Nach einem Versuch 2001 mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen, überwarf Kim sich mit seinem Vater. Seitdem hielt er sich im Ausland auf - überwiegend in China und Südostasien.

Gegenüber japanischen Medien hatte er sich 2010 gegen die dynastisch geprägte Erbfolge an der Spitze Nordkoreas ausgesprochen.