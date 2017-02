(m.r./dpa) - Am Donnerstag beschloss das Europaparlament ein neues Antiterrorgesetz. Mitgliedstaaten sind nun dazu verpflichtet, bestimmte Verhaltensweisen strafbar zu machen. Dazu zählen die Ausbildung und Rekrutierung von Terroristen, die Verherrlichung und Finanzierung ihrer Taten sowie Reisen zu terroristischen Zwecken – auch innerhalb der EU.

Für Luxemburg ändert sich durch diese Maßnahme wenig. Reisen in Terrorcamps und die Verherrlichung und Finanzierung von Terroristen sind hierzulande bereits strafbar.

Laut eines Berichts des „International Centre for Counter-Terrorism“ in Den Haag haben bis 2016 sechs in Luxemburg lebende Personen das Land verlassen, um in Syrien und im Irak für Terrororganisationen zu kämpfen. Eine Person war luxemburgischer Staatsbürger.

Die neue Terrorismus-Definition

Mit dem neuen Antiterrorgesetz überarbeitet die Europäische Union ihre Terrorismus-Definition. Die am Donnerstag vom EU-Parlament verabschiedete Richtlinie löst einen Rahmenbeschluss von 2002 ab.



Eine terroristische Tat muss mindestens eines dieser Ziele haben:

- eine schwerwiegende Einschüchterung der Bevölkerung,

- öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation unter Gewalt oder Androhung von Gewalt zu etwas zu zwingen - die grundlegenden politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Strukturen eines Landes ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören.

Im zweiten Teil der Definition geht es um die Handlung als solche. Hier listet die Richtlinie eine Reihe von Taten auf. Darunter:

- Angriffe auf das Leben sowie die körperliche und seelische Unversehrtheit,

- Entführung oder Geiselnahmen,

- schwerwiegende Zerstörungen an einer Regierungseinrichtung, einer öffentlichen Einrichtung, einem Verkehrsmittel, einer Infrastruktur, einem allgemein zugänglichen Ort oder einem Privateigentum. Die Angriffe können Menschenleben gefährden oder können zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen.



Die Drohung, eine dieser Taten zu begehen, reicht für eine strafrechtliche Verfolgung aus.

Zu viel Spielraum



Vor der Abstimmung kritisierte die nichtstaatliche Organisation „Human Rights Watch" die Definition wegen ihrer Ungenauigkeit. Die EU gewähre den Regierungen viel zu viel Spielraum, was zu Missbrauch führen könne.

Das Gesetz könne zu einer Verletzung von Bürgerrechten führen, so „Human Rights Watch" . Eine übermäßig breite Definition ermögliche die Kriminalisierung öffentlicher Proteste und anderer friedlicher Handlungen.

Präzise ist die Definition der EU tatsächlich nicht. Jeder, der einschüchtern will oder massive Kritik an den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen eines Landes äußert, könnte nach der neuen Regelung als Terrorist bezeichnet werden. Ob eine Regierung rechts oder links orientiert ist, kann zudem einen großen Einfluss auf die politische Auslegen des Begriffes haben.

Es sei aber wichtig, dass in allen Mitgliedstaaten Mindestregeln gelten und angewendet werden, sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King.



Kein Konsens

Eine einheitliche Definition des Terrorismus gibt es nicht – weder in der Wissenschaft noch in der Politik. „Dem Verständnis des Terrorismus stehen erhebliche Hindernisse entgegen, die nicht zuletzt darin begründet sind, dass kein anderes Thema unserer Zeit derartige Emotionen hervorruft. Das mag zwar nur allzu natürlich sein, trägt zum besseren Verständnis aber nicht bei“, so der Historiker Walter Laqueur

Es ist notwendig, eine klare Grenze zwischen der moralischen Bewertung und der Definition des Terrorismus zu ziehen. Die Definition einer Handlung muss bekannt sein, bevor man diese bewerten kann. Die Bereitschaft, eine Handlung als terroristische Tat zu bezeichnen, wird ansonsten von der persönlichen Sichtweise beeinflusst.

Wenn man einen Terrorakt nicht per se als schlecht bezeichnen darf, stellt sich die Frage, ob es eine gute terroristische Handlung geben kann. Kann der gute Zweck die schlechten Mittel heiligen?



Der Kommentar: Ein wichtiges Detail

Von Maximilian Richard



Die Terrorismusdefinition der EU ist ungenau und lässt viel Raum für Missbrauch. Eine Einengung des Begriffes ist somit notwendig und auch möglich. Denn ein wichtiges Detail berücksichtigt die EU nicht – die Opfer der Terroranschläge. Ohne die explizite Nennung der Ziele von terroristischen Handlungen, beschreibt die Definition nur eine politisch motivierte Gewalthandlung.



Terrorakte sind in der Regel nicht auf Soldaten gerichtet. Gerade auf jene, die sich nicht verteidigen können, haben Terroristen es abgesehen. Wehrlose Zivilisten sind das Ziel der Anschläge. Nur so können die Attentate überhaupt ihre volle Wirkung entfalten und Angst und Schrecken verbreiten. Durch diese Anpassung könnte die Definition deutlich von anderen politisch motivierten Gewalttaten abgegrenzt werden.