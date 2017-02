(dpa/m.r.)-Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihre Forderung nach einem wachsenden europäischen Engagement in der Nato bekräftigt.

„Es muss einfach fair zugehen“, sagte sie heute bei einem Besuch von Bundeswehrsoldaten im oberbayerischen Altenstadt. „Wir sind ein Verteidigungsbündnis zu 28 und wir alle müssen unseren Anteil dazu einbringen, dass die Nato auch ihre Aufgaben wahrnehmen kann.“

Dennoch sei die Nato ein Wertebündnis, es gehe dabei um die Verteidigung von Freiheit und Demokratie. „Da ist uns auch wichtig, mit unseren amerikanischen Freunden immer wieder auch klarzumachen, dass dieses Verteidigungsbündnis auf Vertrauen beruht – und Vertrauen kann man nicht kaufen.“ Mit ihren Aussagen bezieht von der Leyen sich klar auf rezente Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Kurz vor seiner Amtszeit hatte dieser die Nato als „obsolet“ bezeichnet und damit unter den Nato-Partnern Sorge über die Fortsetzung der Zusammenarbeit genährt.

Mehr Ausgaben für Europäer



Auch Trump fordert, dass die Euro-Staaten mehr Lasten in der Nato übernehmen. Zudem sollen alle Nato-Mitgliedstaaten ihre militärischen Ausgaben auf mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandproduktes erhöhen.

Das Verteidigungsministerium will bis 2020 die Militärausgaben von 0,5 auf 0,6 Prozent anwachsen lassen. Das Großherzogtum müsste seine Ausgaben somit vervierfachen, um Trumps Forderungen gerecht zu werden.

Gegenüber RTL äußerte Verteidigungsminister Etienne Schneider vergangenen Sonntag seine Bedenken. Das Großherzogtum sei nicht in der Lage einen solchen Kostenaufwand zu tragen. „Es stellt sich die Frage, ob die Nato nicht an solchen Forderungen zerbrechen könnte“, so Schneider im Fernsehinterview.

In seinem ersten Telefonat mit Deutschlands Bundeskanzlerin Merkel hatte Trump allerdings diese Woche die fundamentale Bedeutung des Bündnisses betont.

Die USA tragen rund 22 Prozent der gemeinsam von den Mitgliedern finanzierten Kosten der Nato. An zweiter Stelle folgt Deutschland mit 14,7 Prozent.