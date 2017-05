(dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Israelis und Palästinenser zur intensiven Zusammenarbeit für ein Friedensabkommen im Nahen Osten aufgerufen.



Es müsse zu einer Vereinbarung kommen, die beiden Völkern erlaube, in Frieden und Wohlstand zu leben, sagte Trump zu Beginn eines Besuches von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Mittwoch in Washington.



Er selbst bot an, die Rolle eines Vermittlers einzunehmen. „Es ist eine lange Zeit“, sagte Trump über den schwelenden und teils blutig geführten Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. „Wir kriegen das hin“, rief er Abbas zu.