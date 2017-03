(tom/TJ/dpa) - Polen ist gewillt, alle Punkte der Schlussfolgerungen des EU-Gipfels zu blockieren. Dies sagte ein Diplomat der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend. Grund ist der gescheiterte Widerstand der polnischen Regierung gegen die Wiederwahl von Donald Tusk als EU-Ratspräsident.

Am Nachmittag war Tusk mit einer Gegenstimme erneut in dieses Amt gewählt worden, das er demnach bis 2019 bekleiden soll. Xavier Bettel war auf Twitter der erste Gratulant und damit auch der Überbringer der Nachricht an die Welt: Der Pole Donald Tusk ist von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit 27 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme als EU-Ratspräsident wiedergewählt worden.



Nach dem ersten Tweet des Luxemburger Premiers begann auf dem Kurznachrichtendienst dann so etwas wie eine digitale Gratulationscours: zahlreiche Teilnehmer des Brüsseler EU-Gipfels schlossen sich an. Tusks zweite Amtszeit geht bis Ende 2019.



Tusk schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Danke fürs Daumendrücken und die herzliche Unterstützung.“



Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better. — Donald Tusk (@eucopresident) March 9, 2017

Der Widerstand aus Warschau erklärt sich aus einer politischen Fehde zwischen dem Liberalen Tusk und der rechtskonservativen Regierungspartei PiS. Tusk war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident und geriet politisch aneinander mit dem von der PiS gestellten Präsidenten Lech Kaczynski.



Als dieser 2010 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, unterstellte Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski der Regierung mangelnden Aufklärungswillen und verzieh Tusk nie. Kaczynskis PiS stellt seit Ende 2015 die Regierung.

Anders als die Kaczynskis gilt Tusk als überzeugter Europäer. Am 22. April 1957 in Danzig geboren, war er als junger Geschichtsstudent in der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc aktiv.



Als 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, kam er für kurze Zeit ins Gefängnis. Nach der Wende in Polen gründete Tusk 2001 die liberalkonservative Partei Bürgerplattform und verankerte später als Regierungschef sein Land fest in der EU. 2014 ließ er sich nach Brüssel wegloben.

Als Ratschef muss er die EU-Länder zusammenhalten, Kompromisse schmieden und die Gipfel organisieren. Vor allem seit dem Brexit-Votum in Großbritannien und seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump gewann der durchtrainierte Läufer dabei Profil und bei vielen auch Anerkennung. Kanzlerin Angela Merkel sagt, sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Nicht so die polnische Regierung.