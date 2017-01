Von Thomas Spang (Washington DC)



Am Tag des Amtseinführung Donald Trumps als 45. US-Präsident gab es für Hameed Khalid Darweesh (53) und seine Familie etwas zu feiern. Überglücklich hielt der langjährige Übersetzer der US-Streitkräfte in Irak das sehnlichst erwartete Schreiben mit dem "Special Immigrant Visa" (Sonder-Visum) in den Händen, das er eben aus dem Postkasten gefischt hatte.



Die Darweeshs buchten umgehend einen Flug in das Land ihrer Träume, für das Hameed über mehr als ein Jahrzehnt alles riskiert hatte ...