(dpa/LS) - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm sind drei der vier Todesopfer identifiziert. Ihre Angehörigen seien informiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen im schwedischen Fernsehen. Nähere Informationen über die Opfer gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Der belgische Außenminister Didier Reynders erklärte allerdings über Twitter, unter den Opfern würde sich eine Belgierin befinden. Weitere Details teilte auch er nicht mit.



Nach dem Lkw-Anschlag haben Ermittler sieben Personen befragt. Die Polizei durchsuchte eine Adresse in Sollentuna, nördlich von Stockholm. „Wir waren seit Freitag an verschiedenen Adressen in ganz Stockholm“, bestätigte eine Polizeisprecherin. „Ich kann aber nicht bestätigen, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit der Tat am Freitag stehen.“



Am Freitag war ein Lkw in der Stockholmer Innenstadt erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Ermittler halten einen 39-jährigen Usbeken für den Täter. „Es spricht viel dafür, dass der Festgenommene der Fahrer ist, aber was genau dafür spricht, will ich nicht kommentieren“, sagte der Polizeisprecher. „Die Beweislage sieht gut aus.“ Der Mann steht unter Terrorverdacht.