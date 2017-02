(BB / C.) - Ein neues Leben in der Region von Fukushima, ist das möglich? Sechs Jahre nach dem Gau im Atomkraftwerk Daiichi will die japanische Regierung die Region wieder besiedeln. Einwohner sollen in ihre Häuser zurückkehren können.

Bislang wurden aufwändige Arbeiten zur Dekontamination der Landschaften unternommen. Ob das für ein Leben ohne gesundheitsschädliche Strahlungen ausreicht, ist allerdings fraglich. Die Umweltorganisation Greenpeace bezweifelt es zutiefst.

In einem jüngsten Bericht hat Greenpeace eigene Untersuchungen vor Ort zusammengefasst. Das Fazit: Die Katastrophe sei längst nicht überstanden. Die Strahlenbelastung im Gebiet von Iitate sei weiterhin extrem hoch.

"Es ist keine Region, wo man ein normales Leben führen kann. Für die Familien ist es problematisch, hier zurückzukehren", stellt ein Greenpeace-Mitarbeiter vor Ort fest.



Die untersuchten Häuser würden kilometerweit voneinander entfernt sein. Eins hätten sie aber gemeinsam: "Der von der Regierung angestrebte Wert von 0,23 Mikrosievert pro Stunde (µSv/h) in einem Meter Höhe über dem Boden wird auf allen Grundstücken massiv überschritten", moniert die Umweltorganisation.



Die Nuklearkatastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi hatte sich am 11. März 2011 ereignet. Nach einem schweren Erdbeben und Tsunami kam es zu Kernschmelzen, Explosionen und einer massiven Freisetzung von Radioaktivität. Die Region von Iitate, zwischen 28 und 47 Kilometer nordwestlich des havarierten Atomkraftwerkes, wurde stark verstrahlt.