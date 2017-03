(dpa) - Der Brand in einem der größten ukrainischen Munitionslager in Balaklija ist Armeeangaben zufolge nach mehr als einem Tag gelöscht worden. „Jetzt läuft die Beseitigung der Brandfolgen“, sagte Vize-Verteidigungsminister Igor Pawlowski am Freitag im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Es werde eine Bestandsaufnahme zu den Schäden durch explodierte Geschosse gemacht. Vier umliegende Dörfer wurden von den Behörden wieder für sicher erklärt.

1300 Rettungskräfte hatten mit schwerem Gerät seit Donnerstag gegen die Flammen gekämpft. Unter den Trümmern eines zerstörten Hauses wurde eine Frau tot geborgen, berichtete Zivilschutz-Chef Nikolai Tschetschotkin im Parlament in Kiew. Teile detonierter Geschosse landeten in der kleinen Kreisstadt Balaklija, über der am Freitag noch eine große graue Rauchwolke stand. Die Behörden warnten davor, Munitionsteile anzufassen.

Das Feuer in dem Armeedepot war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Dort lagerten auf 368 Hektar bis zu 138 000 Tonnen Munition. Knapp 20 000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht und der Luftraum abgesperrt werden. Mehrere Bewohner der Stadt wurden verletzt. Die Regierung vermutet einen russischen Sabotageakt in Verbindung mit dem Krieg gegen die von Moskau unterstützten Separatisten in der Ostukraine.