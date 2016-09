(AFP) - Die italienische Stadt Amatrice, die bei einem schweren Erdbeben im August zerstört wurde, klagt gegen das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo". Gegenstand der Klage ist eine Reihe von Karikaturen über die Katastrophe.



"Charlie Hebdo" sorgte mit drei Cartoons für einen Aufschrei in Italien, die das Erdbeben mit Pasta in Verbindung setzten. In einem davon werden Opfer der Katastrophe unter Lasagne-Teigplatten erdrückt.

"Es ist eine makabre, taktlose und unverostellbare Beleidigung der Opfer einer Naturkatastrophe. sagte der Justiziar der Stadt, Mario Cicchetti, nachdem die eher symbolische Klage angekündigt wurde.

Bei dem Erdbeben am 24. August wurden fast 300 Menschen getötet. Die Karikaturen erschienen nur Tage danach und trafen in Italien einen Nerv. Innenminister Angelino Alfano ließ sich zu der Aussage hinreißen, er wisse, "wo die Zeichner sich ihre Bleistifte hinstecken" könnten.

Das französische Magazin reagierte mit einem weiteren Cartoon, in dem eine Frau von den Trümmern eines Hauses verschüttet wird; der Text dazu lautet: Nicht Charlie Hebdo baut Eure Häuser, sondern die Mafia."

Die Redaktion kommentierte die Klage ansonsten nicht.