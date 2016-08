(dpa) - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Erdbebengebiet in der Region Latium besucht. Nach Amatrice reiste er am Samstag in den nahen Ort Accumoli weiter. Beide Bergdörfer wurden von den verheerenden Erdstößen in der Nacht zum Mittwoch und mehr als 1300 Nachbeben völlig verwüstet. Mattarella war in einem Hubschrauber in dem Gebiet unterwegs, viele Zufahrtswege sind unpassierbar. Am Mittag wollte er am Staatsbegräbnis für die Toten in der Kathedrale von Ascoli Piceno teilnehmen. Dutzende Särge stehen aufgereiht in einer großen Sporthalle der Stadt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.