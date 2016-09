(TJ) - Sämtliche Schüler und Studenten aus rund 60 Schulen und drei Universitäten im Osten von Kanada sind am Mittwoch aus Sicherheitsgründen evakuiert worden.



Auf Prince Edwards Island habe die Polizei eine Drohung erhalten, so ein Sprecher. Daraufhin seien alle Schulgebäude geräumt worden. Die Schüler und Studenten seien in Sicherheit, so der Mann. Über die Art der Bedrohung wollte der Beamte sich nicht äußern.



In Nova Scotia wurden nach einer anonymen Bombendrohung drei Uni-Gebäude evakuiert.